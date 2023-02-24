Подарок Эстонии! Известная певица ждет пятого ребенка

«Наша пятая удача! Осталось ждать несколько недель», - пишет певица Сандра Нурмсалу в социальных сетях. На фотографии в Фейсбуке красотка позирует в струящемся красном платье-свитере, а ее партнер стоит позади нее, держа руку на ее круглом животе.

Известно, что Сандра встретила своего бойфренда Тармо Каска, когда ей было всего 15 лет. Тармо, который был на шесть лет старше Сандры, работал тогда учителем физкультуры в начальной школе Алавере.