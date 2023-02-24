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Подарок Эстонии! Известная певица ждет пятого ребенка

Хевели Туйск
Подарок Эстонии! Известная певица ждет пятого ребенка
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Сандра Нурмсалу
Сандра Нурмсалу Фото: Konstantin Sednev

Сандра Нурмсалу, представлявшая Эстонию на конкурсе песни «Евровидение 2009», скоро родит пятого ребенка. Сил и здоровья матери и малышу!

«Наша пятая удача! Осталось ждать несколько недель», - пишет певица Сандра Нурмсалу в социальных сетях. На фотографии в Фейсбуке красотка позирует в струящемся красном платье-свитере, а ее партнер стоит позади нее, держа руку на ее круглом животе. 

Известно, что Сандра встретила своего бойфренда Тармо Каска, когда ей было всего 15 лет. Тармо, который был на шесть лет старше Сандры, работал тогда учителем физкультуры в начальной школе Алавере.

Сандра говорила, что она влюбилась с первого взгляда и поняла, что тармо - тот самый мучжина. Она решила, что не хочет расставаться с этим человеком, а хочет постоянно влюбляться в него. И вот они вместе более 15 лет.

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