ВИДЕО ⟩ Пугачева и Галкин посетили концерт Вайкуле в Израиле: их встретили аплодисментами

Алла Пугачева и Максим Галкин живут в Израиле уже почти год. Пара с детьми переехала сразу после начала войны. За все время жизни в Израиле звездная пара активно поддерживала тех коллег, кто тоже решился на переезд в виду ряда причин. Одной из таких стала Лайма Вайкуле. Певица живет в Юрмале, но не так давно она приехала в Израиль с концертом. В числе зрителей оказалась Алла Борисовна - она вместе с супругом не могла пропустить выступление близкой подруги: они не виделись несколько месяцев.

Поклонники явно не ожидали такого поворота событий: появление Примадонны повергло гостей концерта в приятный шок. Однако удивление быстро сменилось восторгом, Галкина и Пугачеву встретили в зале оглушительными аплодисментами. Кто-то даже стал вручать букеты!

Алла Борисовна пришла на концерт в черном комбинезоне и белоснежном тренче. Дополнила образ пара серебряных туфель на внушительных каблуках - певица без труда ходила в экстравагантной обуви, поражая поклонников своей статью.

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Когда Пугачева встала, чтобы с радостью помахать публике, фанаты отметили, в какой хорошей форме находится 73-летняя певица. Но больше всех ею восхищался Максим Галкин, который нежно держал возлюбленную под руку.

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Лайма Вайкуле не могла обделить дорогих сердцу друзей вниманием. Артистка улыбнулась, когда пара Галкина и Пугачевой встала со своих мест, чтобы похлопать ей.