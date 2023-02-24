Правильно ли вы храните продукты в холодильнике

Далеко не всегда мы это делаем верно, просто складывая их на полки холодильника, где имеется свободное место, тем самым сокращая их сроки годности и лишая себя ценных питательных веществ, содержащихся в них.

Мясо

Красное мясо (говядина, свинина, баранина) может храниться в холодильнике до трех дней. Но для этого его следует отделить от кости, завернуть в пергаментную бумагу или сложить в специальный пищевой контейнер с доступом воздуха, и поместить на самую холодную полку, где температура не превышает +4⁰С. Только при выполнении этих условий в мясе сохранятся все питательные свойства и оно не пропадет.

Мясо с костью и фарш можно хранить в холодильнике не более суток, мясо птицы - не более двух суток.

Рыба

Свежую рыбу можно хранить на нижней полке холодильника не более суток. Но если вы поместите ее в специальный контейнер и обложите кусочками льда, тогда срок хранения можно увеличить до трех суток.

Если планируете хранить рыбу более продолжительное время, ее необходимо заморозить, предварительно помыв, почистив и высушив от остатков воды.

Яйца