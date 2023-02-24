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Правильно ли вы храните продукты в холодильнике

Limon.ee
Правильно ли вы храните продукты в холодильнике
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Холодильник. Иллюстративное фото
Холодильник. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Чтобы продукты дольше оставались свежими и не теряли свои полезные и вкусовые качества, их нужно правильно хранить, пишет rsute.ru.

Далеко не всегда мы это делаем верно, просто складывая их на полки холодильника, где имеется свободное место, тем самым сокращая их сроки годности и лишая себя ценных питательных веществ, содержащихся в них.

Мясо

Красное мясо (говядина, свинина, баранина) может храниться в холодильнике до трех дней. Но для этого его следует отделить от кости, завернуть в пергаментную бумагу или сложить в специальный пищевой контейнер с доступом воздуха, и поместить на самую холодную полку, где температура не превышает +4⁰С. Только при выполнении этих условий в мясе сохранятся все питательные свойства и оно не пропадет.

Мясо с костью и фарш можно хранить в холодильнике не более суток, мясо птицы - не более двух суток.

Рыба

Свежую рыбу можно хранить на нижней полке холодильника не более суток. Но если вы поместите ее в специальный контейнер и обложите кусочками льда, тогда срок хранения можно увеличить до трех суток.

Если планируете хранить рыбу более продолжительное время, ее необходимо заморозить, предварительно помыв, почистив и высушив от остатков воды.

Яйца

Свежие яйца могут сохраняться в холодильнике не более двух недель. Несмотря на то, что для их хранения в холодильнике обычно отведено специальное место на внутренней стороне двери, держать их там не следует. Частая смена температур при постоянном открывании двери приведет к их порче. Храните яйца необходимо в контейнере на самой холодной полке холодильника.

Сыр и молочные продукты

Молочные продукты считаются скоропортящимися, поэтому они хранятся только в холодильнике, желательно на самой холодной полке. При хранении они не должны соприкасаться с другими продуктами, иначе могут закиснуть.

Сыр может храниться достаточно продолжительное время, если он находится на холодной полке. При хранении в двери холодильника время ограничивается 10 днями.

Свежая зелень

Большинство видов зелени следует хранить в холодильнике, завернув стебли в увлажненную бумажную салфетку, поскольку, помимо низкой температуры, зелень требует увлажнения. Менять влажную салфетку следует ежедневно.

Исключение составляет базилик, который хранится при комнатной температуре в стакане с водой, наподобие букета цветов.

Ягоды

Ягоды могут храниться в холодильнике, в специальном контейнере до 10 суток. Единственное условие для этого — их нельзя мыть перед помещением в контейнер. Для более длительного хранения ягоды следует заморозить.

Картофель

Картофель нельзя хранить в холодильнике, так как он потеряет свой вкус. Лучше всего для его хранения использовать бумажные пакеты, корзины или деревянные ящики, помещенные в темное, прохладное место. Чтобы он не прорастал, положите в пакет свежее яблоко.

Свежие огурцы и помидоры

Эти овощи тоже нежелательно хранить в холодильнике. Там они обмякнут и начнут портиться значительно быстрее, чем при комнатной температуре. Огурцы и помидоры следует хранить в бумажных пакетах, отдельно друг от друга и других овощей.

Лук и чеснок

Эти продукты также не подлежат хранению в холодильнике. Чеснок быстро портится при низких температурах, лук становится мягким и теряет свои свойства. Их хранят в темном сухом месте, отдельно друг от друга и других продуктов.

Бананы

Бананы следует хранить при комнатной температуре, вдали от других продуктов, предварительно обрезав хвостики. В холодильнике они быстро темнеют и теряют свои полезные качества.

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