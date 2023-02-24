Чтобы продукты дольше оставались свежими и не теряли свои полезные и вкусовые качества, их нужно правильно хранить, пишет rsute.ru.
Правильно ли вы храните продукты в холодильнике
Далеко не всегда мы это делаем верно, просто складывая их на полки холодильника, где имеется свободное место, тем самым сокращая их сроки годности и лишая себя ценных питательных веществ, содержащихся в них.
Мясо
Красное мясо (говядина, свинина, баранина) может храниться в холодильнике до трех дней. Но для этого его следует отделить от кости, завернуть в пергаментную бумагу или сложить в специальный пищевой контейнер с доступом воздуха, и поместить на самую холодную полку, где температура не превышает +4⁰С. Только при выполнении этих условий в мясе сохранятся все питательные свойства и оно не пропадет.
Мясо с костью и фарш можно хранить в холодильнике не более суток, мясо птицы - не более двух суток.
Рыба
Свежую рыбу можно хранить на нижней полке холодильника не более суток. Но если вы поместите ее в специальный контейнер и обложите кусочками льда, тогда срок хранения можно увеличить до трех суток.
Если планируете хранить рыбу более продолжительное время, ее необходимо заморозить, предварительно помыв, почистив и высушив от остатков воды.
Яйца
Свежие яйца могут сохраняться в холодильнике не более двух недель. Несмотря на то, что для их хранения в холодильнике обычно отведено специальное место на внутренней стороне двери, держать их там не следует. Частая смена температур при постоянном открывании двери приведет к их порче. Храните яйца необходимо в контейнере на самой холодной полке холодильника.
Сыр и молочные продукты
Молочные продукты считаются скоропортящимися, поэтому они хранятся только в холодильнике, желательно на самой холодной полке. При хранении они не должны соприкасаться с другими продуктами, иначе могут закиснуть.
Сыр может храниться достаточно продолжительное время, если он находится на холодной полке. При хранении в двери холодильника время ограничивается 10 днями.
Свежая зелень
Большинство видов зелени следует хранить в холодильнике, завернув стебли в увлажненную бумажную салфетку, поскольку, помимо низкой температуры, зелень требует увлажнения. Менять влажную салфетку следует ежедневно.
Исключение составляет базилик, который хранится при комнатной температуре в стакане с водой, наподобие букета цветов.
Ягоды
Ягоды могут храниться в холодильнике, в специальном контейнере до 10 суток. Единственное условие для этого — их нельзя мыть перед помещением в контейнер. Для более длительного хранения ягоды следует заморозить.
Картофель
Картофель нельзя хранить в холодильнике, так как он потеряет свой вкус. Лучше всего для его хранения использовать бумажные пакеты, корзины или деревянные ящики, помещенные в темное, прохладное место. Чтобы он не прорастал, положите в пакет свежее яблоко.
Свежие огурцы и помидоры
Эти овощи тоже нежелательно хранить в холодильнике. Там они обмякнут и начнут портиться значительно быстрее, чем при комнатной температуре. Огурцы и помидоры следует хранить в бумажных пакетах, отдельно друг от друга и других овощей.
Лук и чеснок
Эти продукты также не подлежат хранению в холодильнике. Чеснок быстро портится при низких температурах, лук становится мягким и теряет свои свойства. Их хранят в темном сухом месте, отдельно друг от друга и других продуктов.
Бананы
Бананы следует хранить при комнатной температуре, вдали от других продуктов, предварительно обрезав хвостики. В холодильнике они быстро темнеют и теряют свои полезные качества.