ФОТО И ВИДЕО ⟩ На пляже пара занялась сексом, а случайный свидетель может сесть в тюрьму: что произошло
На пляже пара занялась сексом, а случайный свидетель может сесть в тюрьму: что произошло
В Австралии пара среди людного пляжа занялась сексом. Один из отдыхающих снял это на видео и ему может грозить до 2 лет лишения свободы. Об этом пишет news.yahoo.com.
Инцидент произошел на пляже Хенли в Аделаиде. Там пара сначала страстно целовались, а потом в людном месте занялась любовью.
Возмущенный отдыхающий сначала сделал влюбленным замечания и те извинились за свое поведение. Однако мужчина снял это на видео, опубликованном впоследствии в социальных сетях. Теперь ему может грозить до 2 лет лишения свободы или штраф, поскольку в Австралии запрещено снимать интимные сцены.
Адвокат Хью Вудс сказал, что запись интима пары может считаться «нарушением личной жизни». Полиция изъяла запись у мужчины, однако пока решила не наказывать ни одну из сторон.
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