ФОТО И ВИДЕО ⟩ На пляже пара занялась сексом, а случайный свидетель может сесть в тюрьму: что произошло

Инцидент произошел на пляже Хенли в Аделаиде. Там пара сначала страстно целовались, а потом в людном месте занялась любовью.

Возмущенный отдыхающий сначала сделал влюбленным замечания и те извинились за свое поведение. Однако мужчина снял это на видео, опубликованном впоследствии в социальных сетях. Теперь ему может грозить до 2 лет лишения свободы или штраф, поскольку в Австралии запрещено снимать интимные сцены.

Адвокат Хью Вудс сказал, что запись интима пары может считаться «нарушением личной жизни». Полиция изъяла запись у мужчины, однако пока решила не наказывать ни одну из сторон.

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