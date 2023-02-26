Три неожиданных способа быстро избавиться от тяги к сладкому

Исследования показали, что сахар может вызывать привыкание, и, хотя от потребления сладостей может улучшиться настроение, ими лучше всего не злоупотреблять.

Полный отказ от сахара может быть слишком сложным шагом, но есть несколько проверенных способов подавить эту надоедливую тягу. Womans World предлагает три научно обоснованные стратегии, которые помогут остановить тягу к сладкому и предотвратить ее возвращение, что позволит вам сосредоточиться на более здоровой пище.

Носите розовое

Наденьте розовый шарф, кардиган или носки, и вы обнаружите, что ваша тяга к сладкому несколько уменьшилась. Небольшое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что, когда участникам давали розовый ополаскиватель для рта, они бегали быстрее и получали больше удовольствия от пробежки, чем те, кому давали прозрачный ополаскиватель для рта с таким же вкусом. Авторы исследования отметили, что эффект приятного самочувствия от розового ополаскивателя для рта мог быть связан с ассоциациями цвета со сладостью.

Другими словами, сладкий и жизнерадостный вид розового может дать вам высокий уровень сахара без необходимости потреблять настоящий сахар.

Понюхайте апельсин