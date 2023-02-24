ФОТО ⟩ В Старом городе Таллинна выставлена на продажу коммерческая недвижимость двух бизнесменов, отбываающих наказание в тюрьме

В объявлении на портале недвижимости City24.ee говорится, что на продажу выставлен коммерческий объект в отличном месте - в самом центре Старого Таллинна.

Речь идет о коммерческих помещениях на третьем и четвертом этажах четырехэтажного здания с отдельным входом с улицы, которые можно использовать для планирования как гостевых квартир, так и эксклюзивных жилых помещений. Согласно объявлению, коммерческая площадь также может быть использована под офисы и сервисные помещения. С террасы на крыше здания открывается великолепный вид на Ратушную площадь и Тоомпеа.