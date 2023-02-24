На улице Дункри в Таллинне выставлена на продажу коммерческая недвижимость, принадлежащая Хуберту Хирве и Павлу Гаммеру, осужденным в начале января за налоговые преступления, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ В Старом городе Таллинна выставлена на продажу коммерческая недвижимость двух бизнесменов, отбываающих наказание в тюрьме
В Старом городе Таллинна выставлена на продажу коммерческая недвижимость двух бизнесменов, отбываающих наказание в тюрьме
В объявлении на портале недвижимости City24.ee говорится, что на продажу выставлен коммерческий объект в отличном месте - в самом центре Старого Таллинна.
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