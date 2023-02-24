Олимпийская чемпионка Элина Свитолина снялась в смокинге на голое тело

Спортсменка идеально вжилась в роль новоиспеченной мамочки, однако и о себе она не забывает. Недавно Свитолина побаловала многотысячную армию поклонников интригующей фотосессией на своей странице в Instagram .

Помимо привлекательного наряда, важную роль в серии черно-белых снимков исполнила игра света и тени. Она придала кадрам глубину и атмосферность. На фотографиях Элина Свитолина в дерзких позах предстала перед фанатами в черном брючном костюме. Пиджак она надела на голое тело - на некоторых кадрах полы верхней одежды расходятся, обнажая манящие полукружья груди. Спортсменка также не надела обуви. Волосы она собрала в пучок на темечке, а единственными аксессуарами стали крупные серьги, ниспадающие на плечи. Теннисистка в подписи к фото оставила лишь эмодзи бомбы.