105-я годовщина Эстонской Республики традиционно началась с торжественного поднятия государственного флага. Смотрите в галерее Elu24, кто пришел на церемонию в Губернаторском саду на Тоомпеа.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В приподнятом настроении: смотрите, кто пришел на церемонию поднятия эстонского флага на Тоомпеа
В приподнятом настроении: смотрите, кто пришел на церемонию поднятия эстонского флага на Тоомпеа
На торжественной церемонии поднятия флага выступил спикер Рийгикогу Юри Ратас, слова благословения произнес архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Урмас Виилма, а Манифест независимости Эстонии прочитала Хеле Палумаа, студентка третьего курса XXXI класса школы театрального искусства EMTA.
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