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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В приподнятом настроении: смотрите, кто пришел на церемонию поднятия эстонского флага на Тоомпеа

Анналийза Кёсс Таави Сепп Крислин Метсанурм
В приподнятом настроении: смотрите, кто пришел на церемонию поднятия эстонского флага на Тоомпеа
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Фото: Taavi Sepp/ Elu24

105-я годовщина Эстонской Республики традиционно началась с торжественного поднятия государственного флага. Смотрите в галерее Elu24, кто пришел на церемонию в Губернаторском саду на Тоомпеа.

На торжественной церемонии поднятия флага выступил спикер Рийгикогу Юри Ратас, слова благословения произнес архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Урмас Виилма, а Манифест независимости Эстонии прочитала Хеле Палумаа, студентка третьего курса XXXI класса школы театрального искусства EMTA.

На церемонию поднятия флага были приглашены президент Эстонской Республики Алар Карис, президент Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, президент Арнольд Рюйтель, члены Рийгикогу и правительства, представители конституционных учреждений и дипломатического корпуса, челны Общество флага Эстонии, руководство Сил обороны Эстонии и Кайтселийта.

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