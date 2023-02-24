СЛИШКОМ ГОРЯЧО! ⟩ Юная дочь Джонни Деппа снялась в пикантной фотосессии, обнажив грудь
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради выросла настоящей красоткой, взяв самое лучшее из неординарной внешности отца и матери. Юная модель снялась топлес для журнала i-D. Фотографом стал Карим Садли, а образы для звезды подиума создал дизайнер Аластер МакКимм.
Лили-Роуз предстала в одних только в расстегнутых джинсах Chanel на обложке глянца. За время фотосессии девушка сменила несколько образов, появляясь то в костюме оверсайз, то в черном боди, а то и просто в одних трусиках.
Дети звездных династий с самого раннего возраста обречены на повышенное внимание со стороны публики. Разумеется, дочь столь заметных фигур шоу-бизнеса не могла остаться незамеченной. У 23-летней модели есть целая армия поклонников, с интересом наблюдающая за ее преображением из неуклюжего ребенка в супермодель с точеной фигурой и манящим взглядом.
В этот раз пользователи отметили, что на снимках Лили-Роуз напоминает свою знаменитую коллегу Кейт Мосс в лучшие ее годы. «Кейт Мосс из 90-х»,- написали в комментариях к фото. Однако, нашлись и высоконравственные критики, указавшие модели «прикрыться». «Ты потрясающая женщина, дорогая, но, пожалуйста, прикройся, ты сделаешь своему папе удар», – пишут взволнованные поклонники юной звезды.