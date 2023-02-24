СЛИШКОМ ГОРЯЧО! ⟩ Юная дочь Джонни Деппа снялась в пикантной фотосессии, обнажив грудь

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради выросла настоящей красоткой, взяв самое лучшее из неординарной внешности отца и матери. Юная модель снялась топлес для журнала i-D. Фотографом стал Карим Садли, а образы для звезды подиума создал дизайнер Аластер МакКимм.

Лили-Роуз предстала в одних только в расстегнутых джинсах Chanel на обложке глянца. За время фотосессии девушка сменила несколько образов, появляясь то в костюме оверсайз, то в черном боди, а то и просто в одних трусиках.

Дети звездных династий с самого раннего возраста обречены на повышенное внимание со стороны публики. Разумеется, дочь столь заметных фигур шоу-бизнеса не могла остаться незамеченной. У 23-летней модели есть целая армия поклонников, с интересом наблюдающая за ее преображением из неуклюжего ребенка в супермодель с точеной фигурой и манящим взглядом.