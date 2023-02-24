Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ждут благоприятные перемены с марта 2023 года

Известный российский астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на март 2023 года, предупредив, что до 25 числа будет усиливаться энергетика агрессии для представителей всех знаков Зодиака.

В этот период нельзя расслабляться, и следует проявлять больше сдержанности.

Кроме того, астролог призывает уделить максимум внимания своему здоровью, правильно питаться, больше гулять и хорошо высыпаться, иначе есть риск надолго выпасть из привычного ритма жизни из-за обычной, но затянувшейся простуды.

Среди представителей знаков Зодиака Тамара Глоба особо выделила четыре, отметив, что у них в марте 2023 года ожидаются благоприятные перемены.

Так, полоса удачи начинается у Тельцов. Представителям этого знака Зодиака первый месяц весны принесет гармонию во всех сферах. Тельцам представится возможность отдохнуть по ходу движения к цели, после чего раскрыть таланты.

Хобби и любимые занятия смогут стать источником дохода, работа будет приносить удовольствие. У Тельцов заметно вырастет авторитет в глазах окружающих, а экономическое положение будет стабильно с возможностью благополучно завершить начатые проекты. При этом рекомендуется заручиться поддержкой единомышленников, так как в одиночестве все благие результаты могут обернуться не на пользу.