Специалист по звездам рассказала, представителям каких знаков зодиакального круга можно готовиться к приятным переменам, пишет Topnews.
Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ждут благоприятные перемены с марта 2023 года
Известный российский астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на март 2023 года, предупредив, что до 25 числа будет усиливаться энергетика агрессии для представителей всех знаков Зодиака.
В этот период нельзя расслабляться, и следует проявлять больше сдержанности.
Кроме того, астролог призывает уделить максимум внимания своему здоровью, правильно питаться, больше гулять и хорошо высыпаться, иначе есть риск надолго выпасть из привычного ритма жизни из-за обычной, но затянувшейся простуды.
Среди представителей знаков Зодиака Тамара Глоба особо выделила четыре, отметив, что у них в марте 2023 года ожидаются благоприятные перемены.
Так, полоса удачи начинается у Тельцов. Представителям этого знака Зодиака первый месяц весны принесет гармонию во всех сферах. Тельцам представится возможность отдохнуть по ходу движения к цели, после чего раскрыть таланты.
Хобби и любимые занятия смогут стать источником дохода, работа будет приносить удовольствие. У Тельцов заметно вырастет авторитет в глазах окружающих, а экономическое положение будет стабильно с возможностью благополучно завершить начатые проекты. При этом рекомендуется заручиться поддержкой единомышленников, так как в одиночестве все благие результаты могут обернуться не на пользу.
Уверенные в себе Львы, заслужившие поддержку окружающих, быстро придут к успеху в марте 2023 года. Однако для этого им нужно проработать свой характер, убрав агрессию и тщеславие, которыми судьбы щедро наградила Львов еще при рождении. Рекомендуется анализировать свои ощущения и не переутомляться, чтобы избежать проблем со здоровьем. В этот период хорошо сложатся отношения с коллегами и близкими. Однако нужно найти и отказаться от людей, которые только притворяются друзьями.
Не рекомендуется брать кредиты или деньги в долг. В этот период лучше последить за своими тратами и скорректировать расходы. Работа и длительные командировки помогут стабилизировать материальное положение.
У Дев отступает черная полоса. Представителей этого знака Зодиака ожидает укрепление авторитета и позитивное внимание со стороны начальства, которое обернется успехом в деятельности, карьере и доходах.
У семейных представителей этого знака Зодиака возможны мелкие ссоры в семье. Рекомендуется справляться с ними с помощью откровенных разговоров, после которых Девы лучше поймут своих родных, и все, наконец-то, встанет на свои места. Период обещает финансовое благополучие. Март 2023 года подходит Девам для крупных покупок, вкладов, инвестиций.
Прекрасное время для смены имиджа и получения новых навыков.
У Водолеев ожидается благоприятный период в сфере любви. В семье не будет конфликтов, а для одиноких Водолеев наступит время романтики и новых приятных знакомств. После 24 марта астролог Тамара Глоба прогнозирует для Водолеев наступление времени дополнительного заработка и реализации своих талантов и идей, которые давно вынашивают представители этого знака Зодиака.
Возможно, что в это время активизируются недоброжелатели. В этом случае рекомендуется бороться за свои идеи и доброе имя.