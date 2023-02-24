СЛУШАЕМ! ⟩ Эстонский певец Артем Савицкий написал горько-сладкую песню о любви

Горько-сладкая история любви

По словам Артема, идея новой песни возникла во время классической студийной записи. Продюсер Сергей Хархан насвистывал для усиления эффекта, и это так его вдохновило, что вскоре свист превратился в полноценную мелодию. "Именно свист задал настроение всей песне. Сначала это была скорее народно-танцевальная мелодия, но по мере создания она становилась все спокойнее и в итоге превратилась в меланхоличную, сладкую песню о любви, - объясняет Артём. - Хотя настроение грустное и речь идет о расставании, песня указывает на то, что отпускать - это один из важных навыков в нашей жизни. Иными словами, это песня о ситуации, когда ты не застреваешь на одном месте, а решаешь двигаться дальше. Песня "7:59 AM" - о последней ночи с партнером, а "8:00" - это момент освобождения, когда все закончилось.

Каждый конец - это начало чего-то нового

Музыкант объясняет, что всем грустно, когда прекрасные вещи заканчиваются, но сразу появляется возможность открывать новые двери, знакомиться с новыми людьми и увлекаться чем-то интересынм. "Пламя в жизни не всегда должно быть другим человеком, это может быть хобби, - Савицки рассказывает, что иногда, когда вы вступаете в отношения, другие вещи отходят на второй план. - Если вы любите своего партнера, вам придется идти на компромиссы и жертвовать чем-то".

Артем Савицкий Фото: Valeria Melnikova

Свежий подход

Недавно Савицкий выпустил и музыкальное видео. Он объясняет, что на протяжении всей своей жизни многое делал сам и не слишком сотрудничал с другими. Для этого проекта он решил положиться на людей с более свежими идеями и облегчить себе жизнь.