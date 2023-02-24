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Фонд Элтона Джона выделяет Украине 125 000 долларов на медоборудование

Limon.ee
Фонд Элтона Джона выделяет Украине 125 000 долларов на медоборудование
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Сэр Элтон Джон
Сэр Элтон Джон Фото: PAUL BOTES

Благотворительный фонд британского певца Элтона Джона Еlton John AIDS Foundation переведет в поддержку Украины через United24 125 000 долларов. Об этом сообщается в Telegram United24.

Деньги будут направлены на закупку 10 биохимических анализаторов крови. Их планируют использовать для лечения пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

«Обещание, которое я дал с киевской сцены, остается неизменным: я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше», – прокомментировал музыканты свое решение, пишет gordonua.com.

Элтон Джон выступал в Киеве в 2007 году. В мае 2022 года Элтон Джон обратился к мировому сообществу с призывом о необходимости обеспечить полноценный гуманитарный коридор для жителей разрушенного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области.

United24 – глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Почти за 10 месяцев работы платформа United24 собрала более $287 млн.

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