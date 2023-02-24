«Словно небо будет их вести за руку»: Павел Глоба пообещал трем знакам Зодиака мистическую удачу в марте 2023 года

Овен

Овнов в марте ждут изменения в карьере - новая должность, новая зарплата, уважение и почет коллег. Наконец наступит и полная гармония в личной сфере. А одинокие Овны получат, считает Глоба, уникальный шанс найти свою вторую половинку.

Рак

Раки в марте 2023 года будут жить легко, не напрягаясь. Все у них будет получаться легко и просто, события будут складываться для них максимально благоприятно. Глоба советует готовиться к крупным финансовым поступлениям.

Стрелец