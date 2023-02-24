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«Словно небо будет их вести за руку»: Павел Глоба пообещал трем знакам Зодиака мистическую удачу в марте 2023 года

Limon.ee
«Словно небо будет их вести за руку»: Павел Глоба пообещал трем знакам Зодиака мистическую удачу в марте 2023 года
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Фото: Shutterstock

Астролог Павел Глоба пообещал трем знакам Зодиака мистическую удачу в марте 2023 года. Им будет везти так, словно небо само ведет их за руку и не позволяет ошибиться.

Овен

Овнов в марте ждут изменения в карьере - новая должность, новая зарплата, уважение и почет коллег. Наконец наступит и полная гармония в личной сфере. А одинокие Овны получат, считает Глоба, уникальный шанс найти свою вторую половинку.

Рак

Раки в марте 2023 года будут жить легко, не напрягаясь. Все у них будет получаться легко и просто, события будут складываться для них максимально благоприятно. Глоба советует готовиться к крупным финансовым поступлениям.

Стрелец

В марте 2023 года у Стрельцов исполнится заветная мечта. Глоба предупреждает, что это может вскружить представителям знака голову. Все преграды словно сами собой пропадут, и Стрельцы пойдут по жизни успешно и легко.

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