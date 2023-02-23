ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Любовь Соболь о первом дне войны: «До сих пор чувствую невероятное горе, тяжесть и ответственность»

«Проснулась рано утром и полезла в Twitter, увидела новости и опешила. Случился шок. Потом были рабочие чаты, круглые сутки работы по производству видео и прямых трансляций, из которых я буквально не вылезала, рассказывая о происходящем и прорывая информационную блокаду правды на росТВ, но это было все как на автопилоте. Поверить в то, что случились худшие предсказания, было сложно. До сих пор чувствую невероятное горе, тяжесть и ответственность за то, что не смогли предотвратить», – рассказала Любовь журналисту Limon.ee