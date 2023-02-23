Недалеко от Кейла: 13-летнюю девочку сбила машина

«Ребенка, похоже, сбила машина», – написала в редакцию женщина, живущая недалеко от места происшествия, которая также видела, как быстро приехала скорая помощь. По словам представителя Департамента полиции и пограничной охраны, под машину попала 13-летняя девочка.