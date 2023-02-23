«Ребенка, похоже, сбила машина», – написала в редакцию женщина, живущая недалеко от места происшествия, которая также видела, как быстро приехала скорая помощь. По словам представителя Департамента полиции и пограничной охраны, под машину попала 13-летняя девочка.
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Недалеко от Кейла: 13-летнюю девочку сбила машина
Недалеко от Кейла: 13-летнюю девочку сбила машина
Сегодня около 17:30 в редакцию Elu24 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе Кейла, в котором автомобиль сбил ребенка.
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