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Недалеко от Кейла: 13-летнюю девочку сбила машина

Анналийза Кёсс
Недалеко от Кейла: 13-летнюю девочку сбила машина
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Фото: Shutterstock

«Ребенка, похоже, сбила машина», – написала в редакцию женщина, живущая недалеко от места происшествия, которая также видела, как быстро приехала скорая помощь. По словам представителя Департамента полиции и пограничной охраны, под машину попала 13-летняя девочка.

Сегодня около 17:30 в редакцию Elu24 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе Кейла, в котором автомобиль сбил ребенка.

Пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Ильмар Кахро подтвердил, что около шести часов вечера в центр экстренной помощи поступило сообщение о ДТП возле деревни Нахкяла в Западно-Харьюском уезде, где 13-летняя девочка была сбита автомобилем Volkswagen Polo.

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