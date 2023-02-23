КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ ⟩ Крупнейший в Эстонии кейтеринг прекращает свою деятельность

«Дорогие люди, коллеги и партнеры, друзья и знакомые! Carmen Catering закрывается», - начинает Арго Коппа, член правления и основатель Carmen Catering, в записи на сайте компании Carmen.ee.

«Вместе с вами мы пережили несколько экономических кризисов и всегда выходили из них окрепшими, став крупнейшим и лучшим поставщиком услуг общественного питания в Эстонии. Оглядываясь назад на все эти 25 лет, мы хотим начать с благодарности всем людям, которые работали с нами. Они всегда прилагали сверхъестественные усилия для достижения нашей общей цели, но рынок и наши партнеры оценили это. Это был наш общий успех», - пишет Коппа, добавляя, что команда всегда была самым важным для компании.

«Во времена COVID-19 первой задачей было следить за тем, чтобы наши люди справились с кризисом и чтобы у их семей был хлеб на столе. Это было трудно, но, к счастью, мы справились. Благодаря нашим сотрудникам, нам доверяли многие клиенты и партнеры», - продолжает Коппа, благодаря всех, кто оказал доверие компании Carmen Catering за последние четверть века.

Коппа отмечает, что за 25 лет в Carmen Catering работало около тысячи человек, которые обслужили более 30 000 мероприятий. «За это время команда Carmen Catering заплатила почти 6 миллионов евро налогов», - отмечает Коппа и заключает, возвращаясь к началу истории.

«Carmen Catering вышел из бизнеса».

Фото: Kuvatõmmis veebilehelt

Elu24 связались с Коппа по телефону и письмом, но на момент написания статьи он не ответил.