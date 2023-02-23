Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с глиобластомой головного мозга. Лечение тяжелейшей болезни отнимает у ее семьи все время и все средства. У мужа Анастасии Петра Чернышева накопилось штрафов от ГИБДД на сумму около 100 тысяч рублей.
Автомобиль Заворотнюк арестовали приставы за штрафы мужа
Автомобиль Заворотнюк арестовали приставы за штрафы мужа
Кроме того, как информирует «Комсомольская Правда», судебные приставы арестовали Porsche Panamera Анастасии Заворотнюк. Артистка приобрела автомобиль в 2014 году и записала его на свою маму. Валентина Борисовна задолжала 127 тысяч рублей за коммунальные услуги и суд принял решение их взыскать.
Адвокат Андрей Алешкин, комментируя ситуацию, сказал, что до погашения долга с автомобилем ничего нельзя сделать – ни продать, ни подарить. Если же процесс погашения задержится, то машина будет продана, а излишки возвращены ее бывшей владелице. Но нюанс в том, что аукционная стоимость порой гораздо ниже рыночной.
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