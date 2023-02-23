Автомобиль Заворотнюк арестовали приставы за штрафы мужа

Кроме того, как информирует «Комсомольская Правда», судебные приставы арестовали Porsche Panamera Анастасии Заворотнюк. Артистка приобрела автомобиль в 2014 году и записала его на свою маму. Валентина Борисовна задолжала 127 тысяч рублей за коммунальные услуги и суд принял решение их взыскать.

Адвокат Андрей Алешкин, комментируя ситуацию, сказал, что до погашения долга с автомобилем ничего нельзя сделать – ни продать, ни подарить. Если же процесс погашения задержится, то машина будет продана, а излишки возвращены ее бывшей владелице. Но нюанс в том, что аукционная стоимость порой гораздо ниже рыночной.