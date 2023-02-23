Ни к чему не прикасайтесь: стюардесса назвала самое грязное и опасное место в самолете

По словам бортпроводницы, из-за плохой вентиляции воздуха в кабинке риск подхватить заразу необыкновенно высок. Находясь в туалете, пассажир вдыхает бактерии и вирусы от предыдущих посетителей, а еще мелкие частицы отходов жизнедеятельности человека. Так себе букет. По возможности это место лучше посещать в маске, предостерегает стюардесса.

Вдобавок она советует избавиться от привычки чистить зубы в туалете самолета. Ровно по той же причине: нежелательные и даже опасные бактерии можно унести с собой на зубной щетке. Чистку зубов лучше отложить на потом, а после посещения туалета протереть руки спиртовыми салфетками.