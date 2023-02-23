Артист не собирается отказываться от своих композиций, однако в будущем на русском писать музыку больше не будет, пишет Униан.
ИХ ПОНИМАЮТ В ЭСТОНИИ ⟩ Украинский певец ALEKSEEV заявил, что продолжит петь свои русскоязычные хиты
Украинский певец ALEKSEEV ответил на вопрос по поводу будущего своих русскоязычных хитов. Музыкант заявил, что не будет переводить их на украинский и планирует и дальше исполнять их на концертах, потому что в последнее время они приобрели новые смыслы. Такое заявление он сделал в интервью UA24.
«С этого момента песни на русском языке я уже писать не буду. Но те композиции, которые полюбила многомиллионная публика, и которые понимают в Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии и очень многих местах, где есть наша диаспора и русскоязычные люди, которые не поддерживают войну… У меня много популярных песен на русском языке и отказываться от них я не буду», – сказал артист.
Он также привел в пример слова «убей меня потом, но только не сейчас» из песни «Пьяное солнце», или «они думали, мы упадём, океанами стали» из песни «Океанами стали», и уточнил, что данные строчки обрели новый смысл для слушателей, и они хотят слушать их снова и снова.
«Я думаю, вопросов на этот счет ни у кого не будет, потому что все знают, какую сторону я занял в этой войне», – резюмировал ALEKSEEV.