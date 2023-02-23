Вы всю жизнь делали это неправильно: десять вещей, которые нельзя смывать в раковину

Молоко

Нет, молоко ничего не забьет и не сломает. Но оно колоссально вредит окружающей среде, оказываясь в воде. Дело в том, что молоко, разлагаясь, поглощает кислород из воды, тем самым лишая возможности дышать микроорганизмы, которые в этой самой воде обитают. В результате мы получаем маленькую рукотворную экологическую катастрофу.

А если выливанием молока в канализацию грешат и наши соседи тоже, то масштабы катастрофы разрастаются. В Англии, кстати, за такие шутки штрафуют.

Кофейная гуща

Кажется, что молотый кофе способен работать как абразив, прочищая трубы. Да и запах будет все посвежее. Но нет. Слои кофейной гущи оседают на трубах, наслаиваются друг на друга, склеиваются вместе, и постепенно превращаются в головную боль. Вашу, разумеется.

Так что тут два пути: либо выкидывать отработанный кофе в мусор, либо выливать в цветочные горшки, если цветов у вас много. Кофе – это отличное удобрение для растений. Как и заварка, которую тоже, к слову, нельзя выбрасывать в канализацию.

Лекарства

В кино мы часто видим, как плохие (или хорошие) парни смывают килограммы самых разных веществ в канализацию. И за это их надо, если честно, бить. Все дело опять же в экологии.