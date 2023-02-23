Самая сексуальная бабушка в мире облачилась в рыболовную сетку – такого вы еще не видели

Блондинка уже привыкла, что интернет-пользователи не верят в ее реальный возраст. Матери четверых детей и бабушке одной внучки не дают больше 35-ти. Дело в том, что Джина в 52 года выглядит настолько сногсшибательно, что в голове у всех возникает лишь один вопрос – как?

Никакого секрета у Стюарт нет. Она всегда очень открыта с поклонниками, и охотно делится различными лайфхаками по сохранению молодости. Так, помимо правильного питания и регулярных тренировок в тренажерном зале, австралийка еще делает уход народными и экологичными средствами.

Благодаря всему этому у нее не только отсутствуют морщины, но и еще подтянутое тело и кожа. Сама Джина настолько рада своему внешнему виду, что не упускает возможности продемонстрировать его с самых лучших ракурсов и в откровенной одежде.

Самая сексуальная бабушка не видит в этом ничего зазорного, поэтому и новый образ охотно показала поклонникам. Джина облачилась в белую рыболовную сетку, которая еле прикрыла соски модели.

Стюарт показала наряд со всех сторон, в том числе – и сзади. Секси бабушка подняла ногу, чтобы продемонстрировать упругие ягодицы в пикантном топе.