«Это был последний концерт в драмтеатре»: группа «Бумбокс» показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе

Летом 2022 года в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону фронтмен группы Андрей Хлывнюк рассказал, что перед их концертом возле драмтеатра прошел митинг «за единую Украину, антивоенный, с флагами», на котором не было ни единого флага от каких-либо политических партий. «Я вышел, просто поприветствовал всех, сфотографировался, с кем мог, сказал два слова – что тоже очень переживаю, что я здесь, что мы никуда не уйдем. Сыграл этот концерт», – поделился воспоминаниями Хлывнюк.