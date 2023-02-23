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Эстонцев активно атакую мошенники из Африки: полиция может помочь только советом

Кристийна Рейманд
Эстонцев активно атакую мошенники из Африки: полиция может помочь только советом
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Фото: Shutterstock

Все больше эстонцев приходят в замешательство, открывая электронную почту, так как в почтовом ящике часто появляются пугающие повестки. По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, втягивая людей в разговор, мошенники тем самым жаждут выманить у жертв деньги, предлагая решить проблему «по-тихому». 

Недавно в почтовые ящики нескольких человек попало запутанное письмо с логотипами эстонской полиции и Европола с флагом Европейского Союза на заголовке.

«[...] в сотрудничестве с эстонской полицией мы свяжемся с вами вскоре после конфискации вашего компьютера для кибер-внедрения, чтобы сообщить вам, что против вас было начато законное судебное разбирательство», — говорится в письме, в котором утверждается, что судебное разбирательство связанных с киберпорнографией и педофилией.

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