Эстонцев активно атакую мошенники из Африки: полиция может помочь только советом

Недавно в почтовые ящики нескольких человек попало запутанное письмо с логотипами эстонской полиции и Европола с флагом Европейского Союза на заголовке.

«[...] в сотрудничестве с эстонской полицией мы свяжемся с вами вскоре после конфискации вашего компьютера для кибер-внедрения, чтобы сообщить вам, что против вас было начато законное судебное разбирательство», — говорится в письме, в котором утверждается, что судебное разбирательство связанных с киберпорнографией и педофилией.