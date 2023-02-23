Все больше эстонцев приходят в замешательство, открывая электронную почту, так как в почтовом ящике часто появляются пугающие повестки. По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, втягивая людей в разговор, мошенники тем самым жаждут выманить у жертв деньги, предлагая решить проблему «по-тихому».
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Эстонцев активно атакую мошенники из Африки: полиция может помочь только советом
Эстонцев активно атакую мошенники из Африки: полиция может помочь только советом
Недавно в почтовые ящики нескольких человек попало запутанное письмо с логотипами эстонской полиции и Европола с флагом Европейского Союза на заголовке.
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