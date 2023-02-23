Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делать

4 февраля начинался период активной торговли. Считалось, что любая сделка в это время будет удачной.

24 февраля праздник хорош для обильного семейного торжества. Нужно накрыть стол с мясными блюдами - свининой, телятиной. Если позовете к столу друзей или родственников, то привлечете к себе благосостояние.