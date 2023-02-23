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Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делать
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Зима. Фото иллюстративное.
Зима. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 24 февраля и как привлечь большую удачу. Все важные запреты дня.

4 февраля начинался период активной торговли. Считалось, что любая сделка в это время будет удачной.

24 февраля праздник хорош для обильного семейного торжества. Нужно накрыть стол с мясными блюдами - свининой, телятиной. Если позовете к столу друзей или родственников, то привлечете к себе благосостояние.

Что нельзя делать 24 февраля

  • Нельзя работать, иначе можешь навлечь на себя семь бед и несчастий.
  • Нельзя обижать питомцев. Можно навлечь на себя неприятности.
  • Нельзя отставлять на столе пустую посуду, так как семья лишится денег, достатка.
  • Нельзя стучать по столу, потому что можно призвать беду в дом.
  • Нельзя оставлять нож на столе. По примете, это может привести к сильной ссоре.
  • Нельзя выносить мусор после захода солнца. Начнутся финансовые проблемы.

Приметы на 24 февраля

  • Если много снега, то скоро весна наступит и в мае много зелени будет.
  • Если оттепель наступила в этот день, то морозов больше не будет.
  • Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.
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