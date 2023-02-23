Что нельзя делать 24 февраля и как привлечь большую удачу. Все важные запреты дня.
Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делать
Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делать
4 февраля начинался период активной торговли. Считалось, что любая сделка в это время будет удачной.
24 февраля праздник хорош для обильного семейного торжества. Нужно накрыть стол с мясными блюдами - свининой, телятиной. Если позовете к столу друзей или родственников, то привлечете к себе благосостояние.
Что нельзя делать 24 февраля
- Нельзя работать, иначе можешь навлечь на себя семь бед и несчастий.
- Нельзя обижать питомцев. Можно навлечь на себя неприятности.
- Нельзя отставлять на столе пустую посуду, так как семья лишится денег, достатка.
- Нельзя стучать по столу, потому что можно призвать беду в дом.
- Нельзя оставлять нож на столе. По примете, это может привести к сильной ссоре.
- Нельзя выносить мусор после захода солнца. Начнутся финансовые проблемы.
Приметы на 24 февраля
- Если много снега, то скоро весна наступит и в мае много зелени будет.
- Если оттепель наступила в этот день, то морозов больше не будет.
- Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.