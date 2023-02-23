Журналисты портала Limon попросили вспомнить знаменитых людей, как началась их ночь с 23 на 24-е февраля и какая реакция была уже утром? Юморист, стендапер, соведущего шоу «АЧС» на Youtube-канале «Разговорный Жанр» Алексей Шупляков откровенно поделился своими воспоминаниями.
ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Уехавший из России в Эстонию стендапер о начале войны: «я включил воду и не мог сдержать слез от осознания кошмара»
Алексей, как и все с начала 2022 года читал, что Россия вот-вот вторгнется в Украину. Верить в это он не хотел, но информационный непрекращающийся гул пугал. Алексей жил в Афинах, и по его наблюдениям, даже там, в маленьком кафе на окраине города, по телевизору рассуждали о возможности войны.
«К 23 февраля стало совсем страшно. Я говорил своей девушке, что надеюсь на чудо и пусть все разведки выставят себя посмешищем, только бы не было войны», вспоминает вечер 23 февраля 2022 года Алексей.
«Ночью я с трудом смог уснуть. Я постоянно просыпался и проверял телефон. Не случилось ли непоправимого. Ближе к четырем утра я уснул.
Когда я проснулся и прочитал, что началась война… скажу так, это утро точно входит в топ 2 худших моих пробуждений в жизни. Я вышел в ванную комнату с телефоном, включил воду, и не мог сдержать слез от осознания кошмара происходящего», – описывает первые минуты после пробуждения 24 февраля Алексей.
«Затем проснулась моя девушка. Мы вместе лежали и молчали. Мир рушился.
Неделю я не выходил из дома. Я был существом, сросшимся со своим компьютером и телефоном. Я обновлял, обновлял и обновлял ленту. Истощал себя эмоционально. Почти не ел. По вечерам заказывал из доставки несколько лонг айлендов и продолжал обновлять.
Вышел впервые из дома через неделю: пройтись, проветрить голову.
Я ходил по улицам и не верил, что жизнь продолжает идти: дети играют на площадке, старики дымят и пьют пиво в дешёвой забегаловке у метро, летают птицы, светит солнце. Мы шли вдоль зелёной аллеи и моей девушке пришло сообщение от ее ученицы. Она написала, что сегодня не может сдать домашнее задание – Киев бомбят и она прячется в бомбоубежище».