ТОЧНО ВМЕСТЕ ⟩ Монику Беллуччи поймали за страстным поцелуем с режиссером сериала «Уэнсдей»

Известно, что пара вместе уже 4 месяца. Впервые они познакомились 16 лет назад, когда Беллуччи была замужем за Венсаном Касселем, а Бертон встречался с Хеленой Бонем Картер. И вот спустя 16 лет и два развода знаменитости сблизились на фестивале «Люмьер» в Лионе в октябре прошлого года.

Напомним, Моника Беллуччи четыре года назад рассталась с французским художником Николя Лефевром. До этого она 17 лет состояла в отношениях с Венсаном Касселем. В этом союзе у них появились на свет две дочери.

Режиссер Тим Бертон в 2014 году развелся с актрисой Хеленой Бонем Картер, на которой был женат 13 лет. У них двое общих детей.