58-летняя актриса Моника Беллуччи встречается с 64-летним режиссером Тимом Бертоном. Если милую прогулку двух коллег под руку еще можно было воспринять как сугубо дружескую, то новые фото не оставляют никаких сомнений: Моника и Тим – точно пара. Сегодня Daily Mail опубликовал новую порцию фотографий папарацци, на которые попал и страстный поцелуй новоиспеченных любовников, пишет Супер.
ТОЧНО ВМЕСТЕ ⟩ Монику Беллуччи поймали за страстным поцелуем с режиссером сериала «Уэнсдей»
Монику Беллуччи поймали за страстным поцелуем с режиссером сериала «Уэнсдей»
Известно, что пара вместе уже 4 месяца. Впервые они познакомились 16 лет назад, когда Беллуччи была замужем за Венсаном Касселем, а Бертон встречался с Хеленой Бонем Картер. И вот спустя 16 лет и два развода знаменитости сблизились на фестивале «Люмьер» в Лионе в октябре прошлого года.
Напомним, Моника Беллуччи четыре года назад рассталась с французским художником Николя Лефевром. До этого она 17 лет состояла в отношениях с Венсаном Касселем. В этом союзе у них появились на свет две дочери.
Режиссер Тим Бертон в 2014 году развелся с актрисой Хеленой Бонем Картер, на которой был женат 13 лет. У них двое общих детей.
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