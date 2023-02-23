Актрису выписали домой, однако теперь ее ждет серьезная реабилитация.
Врачи раскрыли правду о состоянии онкобольной Заворотнюк: «Шансы небольшие»
Появилась информация о состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Она уже много лет не общается с журналистами и фанатами. По данным СМИ, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» глиболастома.
Онкобольная актриса провела последние шесть месяцев в частной клинике в Москве. Там ее пытались вылечить. Теперь же, как сообщают росСМИ со ссылкой на врачей, которые анонимно поделились информацией, Заворотнюк выписали домой, но на этом все не заканчивается.
Муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, который выступает вместе с женой Пескова Татьяной Навкой, тратит немалые суммы, пытаясь спасти Заворотнюк. Теперь ее ждет длительная и очень серьезная реабилитация, никакой гарантии, что она выживет, нет.
«С глиобластомой шансы на выживание очень небольшие, к сожалению. Все зависит от лечения, от препаратов, курса терапии, который применяется. Обычно этот вид рака очень быстро разрушает организм, за год-два. В ее случае результат хороший, так как болезнь долгое время удается сдерживать», - рассказал врач-онколог российскому изданию Woman.ru.
Он отметил, что Заворотнюк явно проходила курс химиотерапии, принимала гормоны и даже могла перенести несколько операций. Однако это все равно не дает гарантии, что актриса не умрет.
«Медикаментозная терапия может идти годами. Она как раз и поддерживает пациента. Надо понимать, что никаких чудо-таблеток, которые доступны одним и не доступны другим - не существует. Лечение онкологии - это длительный процесс: химия, лучевая терапия, операции - все это длительно. Люди лечатся годами, попадая в больницу, а после курса возвращаясь домой. Ее спасает только регулярная поддерживающая терапия, и реабилитация играет не меньшую роль», - резюмировал врач.