Врачи раскрыли правду о состоянии онкобольной Заворотнюк: «Шансы небольшие»

Появилась информация о состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Она уже много лет не общается с журналистами и фанатами. По данным СМИ, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» глиболастома.

Онкобольная актриса провела последние шесть месяцев в частной клинике в Москве. Там ее пытались вылечить. Теперь же, как сообщают росСМИ со ссылкой на врачей, которые анонимно поделились информацией, Заворотнюк выписали домой, но на этом все не заканчивается.

Муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, который выступает вместе с женой Пескова Татьяной Навкой, тратит немалые суммы, пытаясь спасти Заворотнюк. Теперь ее ждет длительная и очень серьезная реабилитация, никакой гарантии, что она выживет, нет.

«С глиобластомой шансы на выживание очень небольшие, к сожалению. Все зависит от лечения, от препаратов, курса терапии, который применяется. Обычно этот вид рака очень быстро разрушает организм, за год-два. В ее случае результат хороший, так как болезнь долгое время удается сдерживать», - рассказал врач-онколог российскому изданию Woman.ru.

Он отметил, что Заворотнюк явно проходила курс химиотерапии, принимала гормоны и даже могла перенести несколько операций. Однако это все равно не дает гарантии, что актриса не умрет.