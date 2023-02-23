София Ротару послала всех россиян

Украинская певица София Ротару отказалась выступать на корпоративе для россиян даже за баснословные деньги. Как рассказала российская модель Анна Калашникова в комментарии росСМИ, Ротару предлагали 100 тысяч евро за выступление, но она не согласилась.

По словам Калашниковой, украинская певица тяжело переживает войну в Украине и не может собраться.

«Она не в настроении, из-за происходящей ситуации полностью отказалась от концертной деятельности. Я знаю, что ей и в декабре предлагали корпоративы. Но она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей тяжело собраться», - говорит модель.

Стоит отметить, что Ротару всегда называла себя аполитичной, однако с начала полномасштабного российского вторжения она находится в Украине, помогает армии и реагирует на все ужасы войны.