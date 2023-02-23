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София Ротару послала всех россиян

Limon.ee
София Ротару послала всех россиян
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София Ротару.
София Ротару. Фото: Mihkel Maripuu

Певица отказалась выступать перед россиянами на корпоративе, пишет Униан.

Украинская певица София Ротару отказалась выступать на корпоративе для россиян даже за баснословные деньги. Как рассказала российская модель Анна Калашникова в комментарии росСМИ, Ротару предлагали 100 тысяч евро за выступление, но она не согласилась.

По словам Калашниковой, украинская певица тяжело переживает войну в Украине и не может собраться.

«Она не в настроении, из-за происходящей ситуации полностью отказалась от концертной деятельности. Я знаю, что ей и в декабре предлагали корпоративы. Но она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей тяжело собраться», - говорит модель.

Стоит отметить, что Ротару всегда называла себя аполитичной, однако с начала полномасштабного российского вторжения она находится в Украине, помогает армии и реагирует на все ужасы войны.

Хоть она активно и не ведет свои соцсети, но неоднократно показывала, что оккупанты творят в украинских городах.

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