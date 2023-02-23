ВИДЕО ⟩ Скандал в Рийгикогу: депутат сравнил Каю Каллас с женщиной легкого поведения

Пеэтер Эринтс высказал беспокойство, что партию ЕКРЕ связывают с российским «Вагнером». Политик считает, что даже мысль о таком сравнении некорректна. Далее он привел пример, который тоже можно назвать бестактным, тем более обращен он в адрес не только премьер-министра, но и женщины.