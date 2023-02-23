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ВИДЕО ⟩ Скандал в Рийгикогу: депутат сравнил Каю Каллас с женщиной легкого поведения

Limon.ee
Скандал в Рийгикогу: депутат сравнил Каю Каллас с женщиной легкого поведения
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Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

На недавнем заседании спикер Рийгикогу Юри Ратас дал возможность задать процедурный вопрос представителю EKRE Пеэтеру Эрнитсу. 

Пеэтер Эринтс высказал беспокойство, что партию ЕКРЕ связывают с российским «Вагнером». Политик считает, что даже мысль о таком сравнении некорректна. Далее он привел пример, который тоже можно назвать бестактным, тем более обращен он в адрес не только премьер-министра, но и женщины. 

«Если вам, например, нравилась бы Кая Каллас как женщина. Можно было бы тогда сказать по поводу Каи Каллас, что она женщина легкого поведения?» – спросил Эрнитс.

Со строгим видом Юри Ратас отклонил фривольный вопрос. Впрочем, члены партии EKRE уже не раз отличались на собраниях Рийгикогу скандальными высказываниями.

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