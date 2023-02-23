На недавнем заседании спикер Рийгикогу Юри Ратас дал возможность задать процедурный вопрос представителю EKRE Пеэтеру Эрнитсу.
ВИДЕО ⟩ Скандал в Рийгикогу: депутат сравнил Каю Каллас с женщиной легкого поведения
Скандал в Рийгикогу: депутат сравнил Каю Каллас с женщиной легкого поведения
Пеэтер Эринтс высказал беспокойство, что партию ЕКРЕ связывают с российским «Вагнером». Политик считает, что даже мысль о таком сравнении некорректна. Далее он привел пример, который тоже можно назвать бестактным, тем более обращен он в адрес не только премьер-министра, но и женщины.
«Если вам, например, нравилась бы Кая Каллас как женщина. Можно было бы тогда сказать по поводу Каи Каллас, что она женщина легкого поведения?» – спросил Эрнитс.
Со строгим видом Юри Ратас отклонил фривольный вопрос. Впрочем, члены партии EKRE уже не раз отличались на собраниях Рийгикогу скандальными высказываниями.
Jälk. Ma ei ütle enam midagi. Minge valima. pic.twitter.com/yJ6NIBtgZA— Eva (@evateemad) February 22, 2023
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