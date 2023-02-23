НЕОЖИДАННО ⟩ Пэрис Хилтон назвала имя новорожденного сына

«Моего прекрасного мальчика зовут Феникс Бэррон Хилтон Реум. И мы с Картером так гордимся тем, что приветствуем его в этом мире», – сказала Пэрис Хилтон.

Наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton поделилась, что планирует назвать свою будущую дочь Лондон и надеется остаться в теме, назвав своего сына в честь другого города.

«Я годами планировала имена своим детям», — объяснила она, отметив, что Феникс также означает «надежду, возрождение и трансформацию».

Мало того, что имя Феникса имеет значение, Хилтон также сказала, что выбрала его второе имя в честь своего покойного деда Бэррона Хилтона.

«Он всегда был моим наставником, и я так уважала своего дедушку, и мы были так близки. Я скучаю по нему каждый день, поэтому я действительно хотела почтить его, назвав его имя в имени моего первого сына», – сказала она.