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ПАПАРАЦЦИ ⟩ Финно-эстонскую красотку Эрне Хуско застукали на свидании с неожиданным спутником

Limon.ee
Финно-эстонскую красотку Эрне Хуско застукали на свидании с неожиданным спутником
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Фото: Instagram

Эрна Хуско попала в объективы финских папарацци в компании таинственного мужчины, с которым она насладилась романтическим свиданием, пишет Elu24.

Слухи о том, что известная эстонская красотка – блогер и фитнес-тренер Эрна Хуско нашла свою любовь поползли еще в декабре. Финские СМИ также ранее сообщали, что между иконой фитнеса и звездой социальных сетей Яакко Парккали назревает нечто более горячее, чем дружба. А теперь портал Seiska.fi делится фотографиями папарацци с романтического свидания. Эрна и Яакко, которые проводят много времени вместе, пока не подтвердили слухи о своем романе.

Остроумный читатель заметил, что фитнес-красавица и звезда социальных сетей были вместе в ресторане в финском городе Турку в прошлую субботу. «Эрна и Яакко прибыли в Scandic Hamburger Börs перед полуночью. Им разрешили заказать напитки, хотя ресторан вскоре закрылся», – рассказал seiska.fi случайный очевидец. «Эрна наслаждалась игристым вином, а Яакко заказал пиво», – добавил он.

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