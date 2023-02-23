Эрна Хуско попала в объективы финских папарацци в компании таинственного мужчины, с которым она насладилась романтическим свиданием, пишет Elu24.
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ПАПАРАЦЦИ ⟩ Финно-эстонскую красотку Эрне Хуско застукали на свидании с неожиданным спутником
Финно-эстонскую красотку Эрне Хуско застукали на свидании с неожиданным спутником
Слухи о том, что известная эстонская красотка – блогер и фитнес-тренер Эрна Хуско нашла свою любовь поползли еще в декабре. Финские СМИ также ранее сообщали, что между иконой фитнеса и звездой социальных сетей Яакко Парккали назревает нечто более горячее, чем дружба. А теперь портал Seiska.fi делится фотографиями папарацци с романтического свидания. Эрна и Яакко, которые проводят много времени вместе, пока не подтвердили слухи о своем романе.
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