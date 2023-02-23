ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Чудо за тысячу евро: устаревшую квартиру в Саку превратили в уютное гнездышко

На этот раз дизайнера интерьеров Мерлин Мийдо и ведущая Кейли Сюкияйнен отправились в поселок Саку, который находится около Таллинна. Там их ждала квартира Ханны и Вирко, в которой хозяйствовал весьма своеобразный дизайн. Молода пара переехала в Таллинн, а квартиру в Саку планирует сдавать в аренду.

За пятнадцать лет, прожитых в этой квартире, Вирко экспериментировала с различными лайфхаками, найденными на просторах Интернета. Для Ханны планы Вирко часто становились сюрпризом, и многие дизайнерские эксперимент в квартире хозяйка не поддерживала.

Хозяева квартиры Ханна и Вирко, ведуща передачи Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо. Фото: «Kodud rahaks» / Kanal 2

Квартира преобразилась на глазах телезрителей, а самое главное, что в дизайне были умело использованы вещи, которые раньше ее владельцы даже не замечали.

Посмотрите в галерее, как выглядела квартира до и как она выглядит после небольшого косметического ремонта:

«Каждая квартира – это настоящий вызов для меня и выход из моей зоны комфорта. Каждый дом и каждый владелец настолько разные, но результат всегда должен быть таким, чтобы им можно было восхищаться», – говорит дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо, но признает, что именно это и делает работу захватывающей.

В программе «Kodud rahaks» ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо приходят на помощь владельцам квартир, которые хотят достойно сдать в аренду свою недвижимость. Поиск самых изобретательных и экономически эффективных приемов – ключ к превращению устаревших квартир в уютные гнездышки.

В новом сезоне телепередачи десять владельцев квартир со всех уголков Эстонии получат шанс преобразить свою недвижимость. Будет дано две недели и бюджет в 1000 евро, чтобы превратить невзрачную квартиру в место, которое арендатор с первого взгляда захочет назвать домом. Результаты работы владельца квартиры и ведущих оценивает эксперт по недвижимости, который хорошо знает местный рынок. Только после этого владелец может со спокойным сердцем разместить объявление о сдаче квартиры в аренду, не стесняясь просить у арендатора справедливую цену и использовать доходы для осуществления своей мечты.