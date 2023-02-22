Врач заявила, что у Костомарова мало шансов выжить

«Случай Костомарова уникален тем, что у здорового молодого спортсмена отказала иммунная система. Для такого нужны серьёзные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия. В таких случаях мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена, они очень выносливые, говорит – всё, больше не могу», – сказала она.

По её словам, врачи совершают невероятное, помогая фигуристу выкарабкаться, но «в таких случаях очень мало шансов на выживание» из-за агрессивного течения болезни. Ярцева обратила внимание, что банальная инфекция обернулась такими жуткими последствиями, организм будто дал приказ – не бороться.

«Дальше все звенья одной цепи – отмирание, гангрена. Организм не хочет жить, что ли. Нет привычной реакции выживать. Всё запустил отказ иммунной системы. А инфекции – они банальны, вокруг нас», – заметила доктор.