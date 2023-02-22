Какие женские имена – главные долгожительницы

Считается, что с юных лет эти женщины тщательно следят за собой. Поэтому проблемы со здоровьем беспокоят их редко.

Кроме того, они оперативно реагируют на сигналы организма, за что он им чрезмерно благодарен. Живут такие женщины, как правило, очень долго – до глубокой старости.