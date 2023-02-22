ФОТО ⟩ «На улице мороз!» Велосипедист в летней одежде изумил жителей Тарту:

В группе «Märgatud: Tartus» житель Тарту Карл рассказал о парне, который привлек его внимание сегодня рано утром в городе. Велосипедист ехал по Тарту в летней одежде. На улице стоял мороз.

«Доброго здоровья и хорошего настроения пареньку, который сегодня утром около 7:35 пересек дорогу на велосипеде у магазина Vobla на улице Туру в Тарту, одетый в шорты и клетчатую рубашку с коротким рукавом. Когда я увидел эту картину, мне стало жарко», – написал Карл. «Продолжай в том же духе!» – похвалил он его.

Сообщение вызвало множество откликов, и оказалось, что велосипедиста в шортах заметили и другие жители Тарту. «Наверное, этот парень так ездит всю зиму. Я видел его несколько раз, когда он ездил в таком наряде, – говорит Мартин. – По крайней мере, на нем шлем и перчатки», – пишет он под постом. К бурным обсуждениям присоединились и другие жители города.

«Думаю, он поехал купаться», – пишет Кайя. «Это хорошо освежает, бодрит по утрам», – добавляет Хелерийн. Хедвиг, напротив, считает, что находиться полураздетым на улице в такую холодную погоду вредно даже для закаленной кожи. «Мой телефон показывал 16 градусов мороза в девять часов утра», – добавляет он.

Фото: Erakogu

Комментарии показывают, что зимой в городе Тарту можно часто встретить людей в летней одежде. Например, пишет Лийя: «Тут есть оптимистка, которая ходит с голыми ногами, а иногда даже в купальнике, когда на улице десять градусов мороза. Среднестатистический эстонец идет рядом с ней в теплой куртке».

Яан несколько раз видел в городе женщину в шортах. «В центре города тоже есть женщина. Неважно, зима это или лето, а она в шортах и майке. Иногда я прохожу мимо, мои ноги багровеют от холода», – говорит Яан.