Астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, к которым придет успех с 22 февраля. Основатель собственной школы астрологии уверен, что у представителей двух зодиакальных созвездий жизнь кардинально изменится.
Шквал везения: Глоба назвал знаки Зодиака, у которых с 22 февраля начнется период удачи
Шквал везения: Глоба назвал знаки Зодиака, у которых с 22 февраля начнется период удачи
Скорпион
Представители знака будто выйдут из анабиоза. В Скорпионах будет бурлить жизнь. Им захочется во всем побеждать, с 22 февраля для представителей знака наступит период, когда они будут способны свернуть горы. Также Скорпионам повезет в личной жизни и в полезных знакомствах.
Козерог
Представители знака откроют коридор удачи с 22 февраля. Козероги смогут воплотить в жизнь свои самые смелые планы и мечты. Звезды советуют собрать все силы и двигаться к цели. Идеальное время для приобретения недвижимости.
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