Шквал везения: Глоба назвал знаки Зодиака, у которых с 22 февраля начнется период удачи

Представители знака будто выйдут из анабиоза. В Скорпионах будет бурлить жизнь. Им захочется во всем побеждать, с 22 февраля для представителей знака наступит период, когда они будут способны свернуть горы. Также Скорпионам повезет в личной жизни и в полезных знакомствах.