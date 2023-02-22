ФОТО ⟩ «Отек спал, я привлекательна»: Мадонна показала лицо после пластической операции

64-летняя звезда вызвала ажиотаж во время церемонии награждения премии «Грэмми». Когда певица вышла на сцену, многие пристально рассматривали ее лицо – оно стало более гладким, а губы и щеки заметно изменились. Фанаты заподозрили Мадонну в пластике.

Спустя две недели после мероприятия певица внесла ясность. Мадонна подтвердила, что обращалась к пластическому хирургу. Она отметила, что довольна результатом преображения. «Посмотрите, какая я привлекательная после того, как послеоперационный отек спал», — пояснила Мадонна.