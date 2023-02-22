Певица поделилась откровениями о своей внешности. Мадонна (Madonna) рассказала о недавнем хирургическом вмешательстве.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ «Отек спал, я привлекательна»: Мадонна показала лицо после пластической операции
«Отек спал, я привлекательна»: Мадонна показала лицо после пластической операции
64-летняя звезда вызвала ажиотаж во время церемонии награждения премии «Грэмми». Когда певица вышла на сцену, многие пристально рассматривали ее лицо – оно стало более гладким, а губы и щеки заметно изменились. Фанаты заподозрили Мадонну в пластике.