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ФОТО ⟩ «Отек спал, я привлекательна»: Мадонна показала лицо после пластической операции

Limon.ee
«Отек спал, я привлекательна»: Мадонна показала лицо после пластической операции
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Фото: EDUARDO MUNOZ/Reuters/Scanpix

Певица поделилась откровениями о своей внешности. Мадонна (Madonna) рассказала о недавнем хирургическом вмешательстве.

64-летняя звезда вызвала ажиотаж во время церемонии награждения премии «Грэмми». Когда певица вышла на сцену, многие пристально рассматривали ее лицо – оно стало более гладким, а губы и щеки заметно изменились. Фанаты заподозрили Мадонну в пластике.

Спустя две недели после мероприятия певица внесла ясность. Мадонна подтвердила, что обращалась к пластическому хирургу. Она отметила, что довольна результатом преображения. «Посмотрите, какая я привлекательная после того, как послеоперационный отек спал», — пояснила Мадонна.

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