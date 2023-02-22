«Сатана вселился!»: клиент дома попечения нанес женщине более 20 ударов молотком по голове

Убийство произошло в Васарамяки в Турку 2022 июня прошлого года. Подозреваемый был арестован сразу после инцидента, а жертва была доставлена в больницу с серьезными травмами. Однако она скончалась от полученных травм, пишет MTV. Этому мужчине было предъявлено подозрение в убийстве.

Жертвой стала женщина семидесяти лет.

Обвиняемый в убийстве, и жертва были постояльцами дома попечения. Этот дом был подразделением частной компании Hoitokoti Peltola, которая предоставляет круглосуточные услуги для людей, проходящих реабилитацию.

В день происшествия клиент дома попечения в возрасте пятидесяти лет взял из своей комнаты молоток, затем зашел в комнату погибшей в другом здании дома попечения и несколько десятков раз ударил ее молотком по голове.

Во время нападения жертва спала и проснулась только после того, как получила первые удары. Она умоляла нападавшего остановиться, но, по словам прокурора, обвиняемый остановился только тогда, когда решил, что жертва мертва. После этого обвиняемый вернулся к себе домой и сообщил об этом дежурной медсестре.

По словам прокурора, между жертвой и обвиняемым существовал некий взаимный долг, поэтому обвиняемый решил убить жертву именно из-за этого долга.

Обвиняемый полностью признается в описанном прокурором преступлении и в непредумышленном убийстве. По мнению защиты и прокурора, мужчина был невменяемым во время совершения убийства.