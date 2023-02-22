У наших северных соседей снова неспокойно. Мужчина в возрасте пятидесяти лет обвиняется в убийстве молотком в квартире дома попечения в Турку (Финляндия).
«Сатана вселился!»: клиент дома попечения нанес женщине более 20 ударов молотком по голове
Убийство произошло в Васарамяки в Турку 2022 июня прошлого года. Подозреваемый был арестован сразу после инцидента, а жертва была доставлена в больницу с серьезными травмами. Однако она скончалась от полученных травм, пишет MTV. Этому мужчине было предъявлено подозрение в убийстве.
Жертвой стала женщина семидесяти лет.
Обвиняемый в убийстве, и жертва были постояльцами дома попечения. Этот дом был подразделением частной компании Hoitokoti Peltola, которая предоставляет круглосуточные услуги для людей, проходящих реабилитацию.
В день происшествия клиент дома попечения в возрасте пятидесяти лет взял из своей комнаты молоток, затем зашел в комнату погибшей в другом здании дома попечения и несколько десятков раз ударил ее молотком по голове.
Во время нападения жертва спала и проснулась только после того, как получила первые удары. Она умоляла нападавшего остановиться, но, по словам прокурора, обвиняемый остановился только тогда, когда решил, что жертва мертва. После этого обвиняемый вернулся к себе домой и сообщил об этом дежурной медсестре.
По словам прокурора, между жертвой и обвиняемым существовал некий взаимный долг, поэтому обвиняемый решил убить жертву именно из-за этого долга.
Обвиняемый полностью признается в описанном прокурором преступлении и в непредумышленном убийстве. По мнению защиты и прокурора, мужчина был невменяемым во время совершения убийства.
«Сатана вселился, и я был вынужден убить человека», - сказал обвиняемый в суде, добавив, что в тот момент он был не в себе.
Обвиняемый родился в 1971 году и с судом общался по видеосвязи. Мужчина был допрошен очень кратко утром сегодня утром, 22 февраля.
Дежурная медсестра, которой предполагаемый убийца признался в своих действиях сразу после инцидента, также выступила в суде.
Медсестра сказала, что сначала она подумала, что он бредит, но потом увидела в комоде обвиняемого окровавленный молоток.
После этого медсестра направилась к квартире пострадавшей и обнаружила тяжелораненую женщину, шатающуюся у двери своей комнаты. По словам медсестры, травмы головы пациентки были очень серьезными, и в ее комнате было много крови. Она ничего не сказала, но последовала за медицинской сестрой.
Медсестра сказала, что она уложила пострадавшую на бок на полу, а затем вызвала скорую помощь и полицию. Мужчина, совершивший убийство, был немедленно арестован на месте преступления. Позднее пострадавшая скончалась от полученных травм.
Суд вынесет решение по этому делу завтра. Прокурор не требует заключения под стражу, а считает необходимым направить обвиняемого в убийстве на психиатрическое лечение. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент событий он был невменяем.