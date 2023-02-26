СОБАЧЬЯ РАБОТА ⟩ Наша служба и опасна и мила: только взгляните на будущее эстонской полиции!

24 февраля – в День независимости Эстонии – журналисты Светлана Карабут и Эдгар Гергель отменили привычные рубрики и встречали неожиданных гостей в студии Limon LIVE. Так в праздничную студию вместе со своей подопечной пожаловала полицейский кинолог Алена Нестрик, которая вот уже тридцать один год трудится на благо государства. В студии Limon LIVE Алена рассказала, как вместе с патрульной собакой спасали человеческие жизни.

Полицейским кинологом Алена работает тридцать один год. С профессией определилась еще в школе и ни разу не пожалела о своем выборе. Стеффи – седьмая собака Алены. Вырастить и воспитать служебного пса – задача ответственная и требует нескольких лет усердной подготовки. Собаки в эстонской полиции не только работают, но и живут со своими наставниками. Обучение проходит в Академии внутренней безопасности, в учебном центре служебных собак. Оттачиваются навыки на служебных заданиях, а кинолог занимается собакой и в свободное время.

Алена Нестрик, Стефии и ведущие Limon LIVE. Фото: Tairo Lutter

Как правило, у кинолога на поруке одна или две собаки. Если юная Стеффи только делает первые шаги в полицейской карьере, то восьмилетняя немецкая овчарка по кличке Элис работает с Аленой в Пыхьяской префектуре уже много лет.