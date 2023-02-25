СЛАДКОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ ⟩ Кондитер Ольга Данилова вспомнила, как гости президентского приема пришли в восторг от ее Павловой

24 февраля – в День независимости Эстонии – журналисты Светлана Карабут и Эдгар Гергель отменили привычные рубрики шоу Limon LIVE и встречали неожиданных гостей. Кондитер Ольга Данилова пришла в студию не с пустыми руками, а с ее фирменными пирожными. Именно такие однажды она готовила для гостей президентского приема.

Изготовить 2500 пирожных для главы государства и гостей приема – серьезное испытание, которое Ольга с гордостью прошла около 6-7 лет назад во время президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса. А ведь до этого она работала в сфере ит. Тогда еще не было кафе, которым сейчас управляет Ольга, и у нее была своя кондитерская.

«Сначала делали торты на заказ, потом стали сотрудничать с магазинами, предприятиями, и через сарафанное радио дошли до президента», – рассказывает Ольга.

Ольга Данилова в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Есть определенные правила, которые повара и кондитеры должны соблюдать во время приготовления десертов для президентского приема, приуроченного к 24 февраля. Во-первых, кухня должна быть проверенной и без замечаний от Сельскохозяйственного и продовольственного департамента. Продукция должна быть свежей, а сервировка производиться уже на месте. Одна и та же фирма может лишь один раз кормить гостей президентского приема. Даже если всё хорошо, второго шанса не дано.