ФОТО ⟩ Жителей Тарту порадовало необычное уличное искусство, но совсем недолго: что же произошло?

«Замечено искусство», – написала Элина из Тарту в группе Märgatud: Tartus в Facebook и поделилась с участниками фотографией снежного человека, сидящего на скамейке в вечерней темноте.

Снежный человек в Тарту. Фото: Erakogu

Комментируя фото, Ленне говорит, что видела, когда фигура была сделана. «Он выглядел как мужчина лет сорока. На это было так приятно смотреть», – говорит Ленне об авторе снежной фигуры.

К сожалению, снежный красавчик не долго радовал горожан, так как кто-то его сломал. «Его разнесли относительно быстро. Насколько я знаю, уже на следующий день. Очень жаль. Поэтому я сначала не написала место под фото, когда публиковала снимок», – сказала автор поста Элина, которая считает, что фигуру разнесли так быстро, потому что вандалы узнали ее местонахождение.

Снежный человек сидел на скамейке на бульваре Сыпрузе. Рядом с фигурой можно было увидеть чьи-то забытые вещи, ожидающие своего владельца.