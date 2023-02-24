24 февраля – в День независимости Эстонии – журналисты Светлана Карабут и Эдгар Гергель отменили привычные рубрики и встречают неожиданных гостей в студии Limon LIVE. Смотрите видео!
LIMON LIVE ⟩ Есть, кем гордиться! Кинолог и кондитер, которые так много делают для Эстонии
Семимесячная Стеффи влетела в студию и по-деловому принялась обнюхивать углы. Щенок немецкой овчарки в будущем станет патрульной собакой, а пока обучается у кинолога Алены Нестрик.
Полицейским кинологом Алена работает тридцать один год. С профессией определилась еще в школе и ни разу не пожалела о своем выборе. Стеффи – седьмая собака Алены. Вырастить и воспитать служебного пса – задача ответственная и требует нескольких лет усердной подготовки. Собаки в эстонской полиции не только работают, но и живут со своими наставниками. Обучение проходит в Академии внутренней безопасности, в учебном центре служебных собак. Оттачиваются навыки на служебных заданиях, а кинолог занимается собакой и в свободное время.
Как правило, у кинолога на поруке одна или две собаки. Если юная Стеффи только делает первые шаги в полицейской карьере, то восьмилетняя немецкая овчарка по кличке Элис работает с Аленой в Пыхьяской префектуре уже много лет.
«Элис – моя рабочая собака, а Стеффи – студент, которого я воспитываю, – объясняет Алена и одергивает за поводок любознательного пса. – Когда получим со Стеффи аттестацию, сдадим все экзамены, тогда начнем работать, а ее предшественница Элис пойдет на заслуженный отдых, но, естественно, останется жить у меня дома».
Стеффи, которая сейчас вызывает восторженные возгласы прохожих, через два года будет обладать всеми навыками патрульной собаки.
«Следовая тренировка, послушание, также крайне важна социализация. Щенка нужно постоянно водить в разные места, чтобы он чувствовал себя комфортно в любой ситуации», – объясняет Алена. Стеффи такое обучение в радость, она общительная и любознательная – везде норовит сунуть свой влажный черный нос. Впрочем, это и есть – главный инструмент полицейской собаки. Собачий нос заменить нечем, даже при всех технологиях.
«У собаки нос уникальный, он различает настолько тонкие запахи, что это просто чудо какое-то», – подтверждает Алена Нестрик.
В эстонской полиции есть собаки поисковые, следовые и патрульные. Стеффи в будущем будет патрульным псом, поэтому будет учиться ходить по следу, искать вещи на месте происшествия. «Если преступник, например, выбросил нож, поиском на местности занимается патрульная собака», – объясняет кинолог.
В будущем лопоухая Стеффи станет патрульной собакой в Пыхьяской префектуре полиции, у нее также будет дополнительное направление – поиск наркотиков. Алена Нестрик отмечает, что служебные собаки, пожалуй, самые счастливые псы на свете. На работу они готовы бежать в любое время суток – она для них как увлекательная игра и возможность всегда быть рядом с хозяином.
Второй гостьей яркого выпуска Limon LIVE, посвященного Дню независимости Эстонии, стала кондитер и совладелица Pavlova Café Ольга Данилова, для которой 24 февраля – настоящий праздник, и ей однажды в этот день довелось накормить гостей президентского приема десертами.
Изготовить 2500 пирожных для главы государства и гостей приема – серьезное испытание, которое Ольга с гордостью прошла около 6-7 лет назад во время президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса. А ведь до этого она работала в сфере ит. Тогда еще не было кафе, которым сейчас управляет Ольга, и у нее была своя кондитерская.
«Сначала делали торты на заказ, потом стали сотрудничать с магазинами, предприятиями, и через сарафанное радио дошли до президента», – рассказывает Ольга.
Есть определенные правила, которые повара и кондитеры должны соблюдать во время приготовления десертов для президентского приема, приуроченного к 24 февраля. Во-первых, кухня должна быть проверенной и без замечаний от Сельскохозяйственного и продовольственного департамента. Продукция должна быть свежей, а сервировка производиться уже на месте. Одна и та же фирма может лишь один раз кормить гостей президентского приема. Даже если всё хорошо, второго шанса не дано.
В студии Limon LIVE под чутким руководством Ольги Даниловой ведущие приготовили праздничный торт Павлова, а украсили десерт в цветах эстонского флага.
Желаем вам красивого и спокойного праздника! С днем рождения, Эстония!