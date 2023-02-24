LIMON LIVE ⟩ Есть, кем гордиться! Кинолог и кондитер, которые так много делают для Эстонии

Семимесячная Стеффи влетела в студию и по-деловому принялась обнюхивать углы. Щенок немецкой овчарки в будущем станет патрульной собакой, а пока обучается у кинолога Алены Нестрик.

Полицейским кинологом Алена работает тридцать один год. С профессией определилась еще в школе и ни разу не пожалела о своем выборе. Стеффи – седьмая собака Алены. Вырастить и воспитать служебного пса – задача ответственная и требует нескольких лет усердной подготовки. Собаки в эстонской полиции не только работают, но и живут со своими наставниками. Обучение проходит в Академии внутренней безопасности, в учебном центре служебных собак. Оттачиваются навыки на служебных заданиях, а кинолог занимается собакой и в свободное время.

Кинолог Алена Нестрик и Стеффи. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Как правило, у кинолога на поруке одна или две собаки. Если юная Стеффи только делает первые шаги в полицейской карьере, то восьмилетняя немецкая овчарка по кличке Элис работает с Аленой в Пыхьяской префектуре уже много лет.

«Элис – моя рабочая собака, а Стеффи – студент, которого я воспитываю, – объясняет Алена и одергивает за поводок любознательного пса. – Когда получим со Стеффи аттестацию, сдадим все экзамены, тогда начнем работать, а ее предшественница Элис пойдет на заслуженный отдых, но, естественно, останется жить у меня дома».

Стеффи, которая сейчас вызывает восторженные возгласы прохожих, через два года будет обладать всеми навыками патрульной собаки.