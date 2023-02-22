Врач назвал пять признаков, что тромб уже закупорил важный сосуд в организме

При тромбозе кровяной сгусток может оторваться в любую минуту дня и ночи – и тогда исход будет трагичным.

Как заподозрить у себя тромб? Объясняет врач эндокринолог-кардиолог Алексей Жито. Эксперт говорит, что если кровяной сгусток закупорит важный сосуд, то в большинстве случаев человек это почувствует.

Симптомы при этом следующие:

кожа на ноге холодеет, это может быть только небольшой участок;

в какой-то части ноги появились резкие боли, но визуально все выглядит хорошо;

вена на ноге краснеет, сам сосуд ощущается как что-то жесткое и твердое;

в груди появились тяжесть и резкая боль;

вам стало трудно дышать, хотя одышкой вы ранее не страдали.