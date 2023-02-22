Тромбоз – одна из самых частых причин внезапной смерти человека. Это патологический процесс образования кровяных сгустков, причиной возникновения которого считаются нарушение кровотока, изменение вязкости крови и повреждение внутренней оболочки сосудов, пишет Супер.
Врач назвал пять признаков, что тромб уже закупорил важный сосуд в организме
Врач назвал пять признаков, что тромб уже закупорил важный сосуд в организме
При тромбозе кровяной сгусток может оторваться в любую минуту дня и ночи – и тогда исход будет трагичным.
Как заподозрить у себя тромб? Объясняет врач эндокринолог-кардиолог Алексей Жито. Эксперт говорит, что если кровяной сгусток закупорит важный сосуд, то в большинстве случаев человек это почувствует.
Симптомы при этом следующие:
- кожа на ноге холодеет, это может быть только небольшой участок;
- в какой-то части ноги появились резкие боли, но визуально все выглядит хорошо;
- вена на ноге краснеет, сам сосуд ощущается как что-то жесткое и твердое;
- в груди появились тяжесть и резкая боль;
- вам стало трудно дышать, хотя одышкой вы ранее не страдали.
«Выявить "плохие" тромбы поможет визит к врачу и такое обследование, как УЗИ сосудов, а последствия могут быть заметны на ЭКГ. В некоторых случаях врач может назначить другие обследования», – говорит доктор Жито.
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