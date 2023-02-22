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Врач назвал пять признаков, что тромб уже закупорил важный сосуд в организме

Limon.ee
Врач назвал пять признаков, что тромб уже закупорил важный сосуд в организме
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Врач. Фото иллюстративное.
Врач. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Тромбоз – одна из самых частых причин внезапной смерти человека. Это патологический процесс образования кровяных сгустков, причиной возникновения которого считаются нарушение кровотока, изменение вязкости крови и повреждение внутренней оболочки сосудов, пишет Супер.

При тромбозе кровяной сгусток может оторваться в любую минуту дня и ночи – и тогда исход будет трагичным.

Как заподозрить у себя тромб? Объясняет врач эндокринолог-кардиолог Алексей Жито. Эксперт говорит, что если кровяной сгусток закупорит важный сосуд, то в большинстве случаев человек это почувствует.

Симптомы при этом следующие:

  • кожа на ноге холодеет, это может быть только небольшой участок;
  • в какой-то части ноги появились резкие боли, но визуально все выглядит хорошо;
  • вена на ноге краснеет, сам сосуд ощущается как что-то жесткое и твердое;
  • в груди появились тяжесть и резкая боль;
  • вам стало трудно дышать, хотя одышкой вы ранее не страдали.

«Выявить "плохие" тромбы поможет визит к врачу и такое обследование, как УЗИ сосудов, а последствия могут быть заметны на ЭКГ. В некоторых случаях врач может назначить другие обследования», – говорит доктор Жито.

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