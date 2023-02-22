ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ярко, красочно, гламурно: в Таллинне прошло публичное окрашивание волос

Услуги осветления и тонирования становятся одной из самых востребованных услуг в салонах. Клиенты жаждут блестящих и здоровых волос. Существует спрос на решения для придания блеска, которые сохраняются дольше и в то же время не повреждают волосы.

21 февраля посол бренда Wella Professionals, приглашенный тренер Джеймс Эрншоу провел обучение в Таллиннском конференц-центре отеля Radisson Collection Hotel. Он считается гением цвета, с особым интересом к пастельным оттенкам, техникам окрашивания и композициям, чтобы подчеркнуть женственность своих клиентов. На протяжении всей своей карьеры он был отмечен национальными и международными наградами, а его увлекательный контент в социальных сетях собрал шестизначную цифру подписчиков в Instagram

«Для меня моя работа заключается в том, чтобы привлечь внимание к женщинам, создавая цветовые комбинации, которые повышают их уверенность, сохраняя при этом современный и дорогой вид. Мной движет желание совершенствовать свои навыки и следить за тем, чтобы прически, которые я создаю, всегда были максимально высокого качества. Волосы и возможности, которые они предлагают для преобразования людей, – моя навязчивая идея. Вносить такие изменения – моя сильная сторона», – говорит Джеймс о своей работе.