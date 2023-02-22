Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина стала одной из ведущих двух полуфиналов и гранд-финала международного песенного конкурса Евровидения-2023. Об этом 22 февраля сообщается на сайте организаторов конкурса, пишет Гордон.
Названы ведущие Евровидения-2023: будет кто-то из Украины?
Ее соведущими стали ирландский комик и постоянный комментатор Евровидения Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.
Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко будет корреспондентом Евровидения-2023 в Ливерпуле. Он также будет комментировать выступления участников в прямом эфире из комментаторского бокса Украины на Liverpool Arena. Вместе с ливерпульским ведущим Сэмом Квеком Мирошниченко будет вести прямую трансляцию церемонии открытия на официальном канале «Евровидения» на YouTube.
Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, Великобритания, от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на Евровидении-2022 в Турине, Италия. 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны.
Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры Евровидения, представители этих стран выходят в финал автоматически).
Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.
2 февраля организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сцена. По словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем «от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии».