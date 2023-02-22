Названы ведущие Евровидения-2023: будет кто-то из Украины?

Ее соведущими стали ирландский комик и постоянный комментатор Евровидения Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко будет корреспондентом Евровидения-2023 в Ливерпуле. Он также будет комментировать выступления участников в прямом эфире из комментаторского бокса Украины на Liverpool Arena. Вместе с ливерпульским ведущим Сэмом Квеком Мирошниченко будет вести прямую трансляцию церемонии открытия на официальном канале «Евровидения» на YouTube.

Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, Великобритания, от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на Евровидении-2022 в Турине, Италия. 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры Евровидения, представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.