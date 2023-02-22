Смерть молодой эстонской художницы стала шоком для близких: «Она была самой чуткой, всегда стояла за справедливость»

Стриптизер Марко Тасане шокирован этой новостью. «Всего две недели назад я поцеловал руку Эвы Элизе в знак приветствия на своем концерте! Как же так?» – не может он осознать. Тасане также был на нескольких выставках Эвы Элизе. «Тарту маленький... У нее была интересная прическа, которая бросалась в глаза. Она всегда казалась креативной и веселой… Она часто бывала на моих концертах», – говорит Тасане. В последний раз они встретились случайно две недели назад. «Я видел ее две недели назад на своем концерте в клубе Salong. Я поцеловал ей руку в знак приветствия...»

Некролог, написанный подругой Эвы Элизе Дейзи, также можно найти в социальных сетях. «Она была самой талантливой художницей, самой чуткой и доброй, всегда ратовавшей за справедливость и невероятно поддерживающим другом. Мы всегда будем скучать по тебе. Любим!»

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