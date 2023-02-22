Во вторник с помощью социальных сетей было объявлено, что эстонская арт-сцена потеряла яркую молодую художницу – скончалась 34-летняя Эва Элизе Олль. «Она был самой талантливой художницей, самой чуткой и доброй», – пишет знакомый художницы в Facebook. Галерист Пийа Аусман считает, что Олль была художницей с особым стилем и красноречивым посылом, пишет Elu24.
Смерть молодой эстонской художницы стала шоком для близких: «Она была самой чуткой, всегда стояла за справедливость»
Во вторник стало известно, что из жизни ушла молодая и талантливая художница Эва Элизе Олль. «Ты останешься в наших сердцах навсегда!» – пишут близкие на ее стене в Facebook.
«Я занималась искусством всю свою жизнь, но называть себя художницей я начала в 19 лет, когда поступила в высшую художественную школу Pallas», – говорила о себе Эва Элизе Олль в 2019 году. Помимо искусства, она изучала литературу, народную поэзию и историю искусств в Тартуском университете. Молодая художница также состояла в Тартуском союзе художников и Союзе художников Центральной Эстонии. На ее счету более десяти персональных выставок и участие во многих совместных выставках. Осенью 2021 года проходила одна из последних ее персональных выставок в Тартуском Доме искусств.
На странице Эвы Элизе Олль указано, что у нее должна была состояться совместная выставка с Маргусом Тийтсмаа (псевдоним Sorge) в марте и апреле этого года в Пярнуской городской галерее, персональная выставка в апреле и мае в творческом городке Теллискиви в Таллинне, а также персональная выставка в галерее Physicum в мае. Ее творения также ожидали на совместной выставке молодых экспрессионистов с 10 июля по 12 августа в галерее Pallas.
Актер Ало Курвитс создал искренний пост в Facebook, где сказал, что пережить такое всегда очень тяжело для тех, кто остался. «Одна милая девушка, Эва Элизе Олль, ушла в вечность... Ох... Пусть Земля тебе будет пухом... Чтобы обрести вечный покой... с Богом!»
Стриптизер Марко Тасане шокирован этой новостью. «Всего две недели назад я поцеловал руку Эвы Элизе в знак приветствия на своем концерте! Как же так?» – не может он осознать. Тасане также был на нескольких выставках Эвы Элизе. «Тарту маленький... У нее была интересная прическа, которая бросалась в глаза. Она всегда казалась креативной и веселой… Она часто бывала на моих концертах», – говорит Тасане. В последний раз они встретились случайно две недели назад. «Я видел ее две недели назад на своем концерте в клубе Salong. Я поцеловал ей руку в знак приветствия...»
Некролог, написанный подругой Эвы Элизе Дейзи, также можно найти в социальных сетях. «Она была самой талантливой художницей, самой чуткой и доброй, всегда ратовавшей за справедливость и невероятно поддерживающим другом. Мы всегда будем скучать по тебе. Любим!»
Пийа Аусман: у нее был свой особый стиль и красноречивое послание
Пийа Аусман, управляющая и владелица галереи Haus, лично не встречалась с Эвой Элизе Олль, но говорит, что глубокий психологический подтекст ее картин, выразительный язык цвета и формы, изображение состояний человеческой души – поразительны. «Глядя на ее работы, видно, что, как у относительно молодого художника, у нее выработался собственный стиль и красноречивый посыл, хорошо развитый почерк. Ее произведениям свойственна экспрессивность и как формальная, так и содержательная деформация, где ее персонажи находятся в определенном состоянии искривления и расщепления».
«Искусство Эвы Элизе Олль психологично. Оно сопровождается отсылками к деструктивности, мировой боли, самопоиску и самоутверждению. Ее картины повсюду говорят о множественности личностей, их различном душевном состоянии. Один портрет с несколькими разными внутренними проявлениями, на что указывает техника рисования, которая деформирует персонажа или персонажей», – говорит Аусман.
Искусству Олль характерны сильная тематическая экспрессиая, а также цветовое решение. Аусман говорит, что более игривую и жизнерадостную сторону художника можно увидеть в картинах, изображающих виды города. «Субъективно кажется, что если на картине отсутствует человек, то кажется, что картина более оптимистична», – говорит Аусман, добавляя, что выразительный стиль Олль напоминает искусство эпохи после Второй мировой войны, когда люди начали рисовать страдальческие состояния человеческой души.
Прощание с Эвой Элизе Олль состоятся в субботу, 25 февраля, в 13:00 в тартуской церкви Св. Иоанна. Родственники просят не приносить цветы. «Вместо этого Ева была бы счастлива, если бы вы сделали пожертвование в приют для животных».