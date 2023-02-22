При заказе такси жители Эстонии теперь смогут выбрать по фото автомобиль и водителя. Выбор по фотографии обеспечивает клиенту большее чувство безопасности и знание того, какой именно водитель его повезет, на каком языке с ним можно разговаривать, а также на какой машине и по какому тарифу он поедет.
Теперь в Эстонии можно выбирать таксиста по фото
Платформа Forus Taxi запустила кампанию с целью привлечь внимание к различным возможностям, которые клиент может выбрать при заказе такси. С этой недели в приложении может отмечать дополнительные остановки, если в пути вам нужно остановиться несколько раз. Эта функция была добавлена в приложение, исходя из предложений клиентов. В конкурирующей компании Bolt подобная функция была уже давно, а вот выбора таксиста по фотографии пока что не было ни у кого.
«Сейчас в городском пейзаже много предвыборной рекламы, но некоторая совершенно уникальна и не имеет отношения к выборам в Рийгикогу. Forus Taxi запустила свою предвыборную кампанию, поскольку у нас клиент может по фото выбирать, кто именно будет его водителем в каждой поездке», - сказал руководитель платформы Forus Taxi Эдуард Дубровский.
В кампании участвуют работающие в Таллинне эстонские и украинские водители Ульви, Юлле, Серхий, Филипп и Хассан.
В роли водителей такси Forus Taxi в разных проектах уже попробовали себя рэпер Genka, светская львица Бригитте Сюзанне Хунт, певец Уку Сувисте, блогер и модельер Кристина Сууроя-Пяртельпоэг.
К услугам звездных таксистов ранее прибегали и конкуренты из Bolt.
Как часто вы пользуетесь услугами такси? И важно ли для вас, как выглядит водитель?