Теперь в Эстонии можно выбирать таксиста по фото

Платформа Forus Taxi запустила кампанию с целью привлечь внимание к различным возможностям, которые клиент может выбрать при заказе такси. С этой недели в приложении может отмечать дополнительные остановки, если в пути вам нужно остановиться несколько раз. Эта функция была добавлена ​​в приложение, исходя из предложений клиентов. В конкурирующей компании Bolt подобная функция была уже давно, а вот выбора таксиста по фотографии пока что не было ни у кого.

«Сейчас в городском пейзаже много предвыборной рекламы, но некоторая совершенно уникальна и не имеет отношения к выборам в Рийгикогу. Forus Taxi запустила свою предвыборную кампанию, поскольку у нас клиент может по фото выбирать, кто именно будет его водителем в каждой поездке», - сказал руководитель платформы Forus Taxi Эдуард Дубровский.

В кампании участвуют работающие в Таллинне эстонские и украинские водители Ульви, Юлле, Серхий, Филипп и Хассан.

В роли водителей такси Forus Taxi в разных проектах уже попробовали себя рэпер Genka, светская львица Бригитте Сюзанне Хунт, певец Уку Сувисте, блогер и модельер Кристина Сууроя-Пяртельпоэг.

К услугам звездных таксистов ранее прибегали и конкуренты из Bolt.