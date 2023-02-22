ВИДЕО ⟩ Полуголый пропагандист Киркоров с огромным крестом устроил вакханалию на сцене

Путинист Филипп Киркоров ошарашил новой выходкой. Певец дал концерт и вышел на сцену в полуголом виде, явно желая продемонстрировать результаты пластических операций.

После поездки в США Киркоров вернулся в РФ и отправился в Воронеж. Там он решил удивлять неискушенную публику своими странными нарядами и нелепыми концертными номерами. В сети уже появилось видео с концерта, на нем Киркоров устроил «вакханалию».

Так, для выступления путинист выбрал свой уже излюбленный наряд - обтягивающий комбинезон телесного цвета с имитацией татуировок. Его он дополнял шортами и пиджаком. Исполняя песню, которую Киркоров записал с опальной MARUV, путинист сидел в инвалидной коляске, стилизованной под трон.

А после этого он примерил огромный крест и в полуголом виде устроил странные танцы. Свой и без того провокационный образ Киркоров дополнил огромным красным бантом на животе.

Сеть «взорвалась» негативными комментариями. Под видео с Киркоровым собралось немало возмущений.

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