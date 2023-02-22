В СТОЛИЦЕ ТАК ПРИНЯТО? ⟩ Коллеги или любовники? Страсти таллиннского офиса захлестнули провинциальную девушку

Nelli Teataja пишет, что Карин, недавно приехавшая в Таллинн из провинциального городка, сильно запуталась в своих чувствах и сейчас ей трудно понять, что происходит между ней и Раймондом. Это отношения? Или нет?
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Когда Карин пришла на новую работу в один из крупных эстонских медиа-домов, ее стол оказался рядом со столом симпатичного коллеги. Вскоре мужчина подошел к ней поболтать.
Раймонд оказался приятным собеседником, и после того, как они оба немного поработали, он пригласил Карин на обед.
«Сначала я думала, что мы пойдем большой компанией, но в итоге мы остались вдвоем», - говорит Карин. «Погода была прекрасная, и поскольку мы пошли обедать немного дальше от офиса, это была приятная прогулка. Я была рада, что в свой первый рабочий день встретила такого классного коллегу».
Необузданная страсть
Следующие два дня Раймонд работал из дома, и Карин убедилась, что новая работа была хорошим выбором во всех отношениях - люди казались жизнерадостными и позитивными.
Когда у Раймонда наступил очередной рабочий день, он почти сразу же подошел к столу Карин. Он сказал, что сегодня не сможет пойти на обед, но они могли бы вечером посидеть немного в винотеке рядом с офисом.
Карин удивилась, но тут же согласилась. По вечера Карин, как правило, было одиноко, так как последние отношения закончились несколько месяцев назад, да и в столицу она только переехала. Несмотря на высокую плату за квартиру, Карин была все равно счастлива - зарплата в Таллинне была выше, и жизнь казалась перспективней. Поход с хорошеньким коллегой в винотеку - звучало неплохо.
За вином стало ясно, что у Карин и Раймонда много общего. Например, схожие вкусы в музыке и кино. И то, что они оба «свободны», и ни один из них не спешит связывать себя обязательствами - все же хочется сначала узнать потенциального партнера получше, а также поработать над собой.
Карин до сих пор не может понять, как они перешли от таких разумных разговоров к страстным поцелуям, и в итоге оказались в объятиях друг друга в доме Раймонда.
«Раймонд сказал, что он тоже не понимает... А потом мы просто согласились, что нам это нравится», - признается она.
Сложная ситуация
Теперь молодая женщина пытается понять, что происходит между ней и ее коллегой Раймондом.
«У нас хорошие отношения, нам приятно быть вместе, но Раймонд никогда не говорил мне о своих чувствах.
Мы много разговариваем, нам интересно проводить время вместе, но мы говорим о культуре и нашей работе, а не о личных вещах...».
Карин размышляет, что их самый личный разговор, вероятно, состоялся во время того первого визита в винотеку, где они оба подтвердили, что не спешат связывать себя какими-либо обязательствами.
«Но сейчас я чувствую, что нахожусь в немного сложной эмоциональной ситуации», - размышляет она. «С Раймондом весело как на работе, так и проводить вместе свободное время, также все устраивает и в постели. Но я не хочу быть этаким «игроком», который начинает навязывать другому человеку какую-то дополнительную близость.
Я бы хотела, чтобы он взял на себя смелость и ответственность и, например, рассказал о том, что я для него значу...».
Очень тихо она добавляет, что надеется, что она все же что-то значит для него, а не является «просто удобной».
Что касается секса, Карин также не осмеливается затронуть тему возможного родительства, например. Она пользуется таблетками, а Раймонд - ничем. Что это - безрассудство или надежда, она не знает.
«Я думала, что мне не стоит слишком сильно влюбляться в Раймонда, но, видимо, не смогла с этим справиться. Но теперь я немного беспокоюсь, потому что не могу понять, кто мы друг для друга...», - говорит она.