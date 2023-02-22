В СТОЛИЦЕ ТАК ПРИНЯТО? ⟩ Коллеги или любовники? Страсти таллиннского офиса захлестнули провинциальную девушку

За вином стало ясно, что у Карин и Раймонда много общего. Например, схожие вкусы в музыке и кино. И то, что они оба «свободны», и ни один из них не спешит связывать себя обязательствами - все же хочется сначала узнать потенциального партнера получше, а также поработать над собой.

Карин до сих пор не может понять, как они перешли от таких разумных разговоров к страстным поцелуям, и в итоге оказались в объятиях друг друга в доме Раймонда.

«Раймонд сказал, что он тоже не понимает... А потом мы просто согласились, что нам это нравится», - признается она.

Сложная ситуация

Теперь молодая женщина пытается понять, что происходит между ней и ее коллегой Раймондом.

«У нас хорошие отношения, нам приятно быть вместе, но Раймонд никогда не говорил мне о своих чувствах.

Мы много разговариваем, нам интересно проводить время вместе, но мы говорим о культуре и нашей работе, а не о личных вещах...».

Карин размышляет, что их самый личный разговор, вероятно, состоялся во время того первого визита в винотеку, где они оба подтвердили, что не спешат связывать себя какими-либо обязательствами.