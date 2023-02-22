Первое впечатление – самое важное. Порой именно по нему человек делает выводы о дальнейшем развитии отношений. Именно поэтому стоит избегать резких и бестактных высказываний, предостерегает Woman.
Фразы-убийцы, которые не стоит произносить на первом свидании
Мы собрали несколько фраз, которые ни в коем случае не стоит употреблять во время волнительной дебютной встречи.
Уж точно поменьше негатива!
Факт: веселые и добродушные люди нравятся абсолютно всем! К ним тянутся, ими восхищаются и каждый хочет быть на их месте. Даже если в вашей жизни наступил тяжелый период и «черная» депрессия, постарайтесь хотя бы в этот важный вечер изобразить вид оптимиста. К слову, психологи утверждают: улыбка и смех не только привлекательный жест, но и действительно способный значительно сказываться на настроении.
Так, веселая непринужденная беседа исключительно положительно скажется на первом о вас впечатлении и покажет с лучшей стороны – ведь счастливый человек зачастую производит впечатление успешного, милого, приятного жизнелюба.
«А вот мои бывшие…»
К сожалению, никому при первой встречи не хочется знать о ваших прошлых неудачных романах. Да и о удачных тоже. Не стоит сразу сообщать, что пережили тяжелый разрыв и до сих пор страдаете. В таком случае собеседник просто не сможет сосредоточиться, ведь вы сами предоставили ему повод сомневаться в верности к нему… Вряд ли тот, кто еще в разговоре упоминает имена своих экс-возлюбленных, поистине готов к новым отношениям.
К тому же, обсуждение подобных тем в негативном ключе может сильно насторожить – «этот человек и обо мне так будет говорить, если у нас ничего не выйдет?» Поэтому лучше хотя бы на время свидания забыть о бывших и сосредоточиться на рассказе о чем-то более интересном.
«Хочу вступить в брак с кем-то похожим на тебя»
Несмотря на то, что это может даже показаться романтичным, такая фраза при первом же свидании чревата серьезными последствиями. Зачастую подобными громкими словами бросаются люди, которые не думают о последствиях произнесенного вслух. Скорее всего, он даже сам не знает, что конкретно имел в виду. Не стоит делать поспешных выводов, а тем более навязывать собственную кандидатуру на роль жены или супруга понравившегося парня или девушки в первую же встречу.
Говорить о серьезных отношениях и замужестве на первом свидании просто бессмысленно. К столь глубоким разговорам стоит переходить, когда вы уже находитесь в более тесных и комфортных отношениях друг с другом.
«Как же меня бесит..»
Конечно, нет ничего плохого в честном выражении своих эмоций. Однако не стоит сразу же позиционировать себя как токсичного человека. Лучше постараться проследить, не слишком ли много вы жалуетесь. Общаться с нытиком и занудой крайне неприятно. Выразить негодование можно, но не нужно сразу после этого переходить к рассказу, что твои коллеги – глупые, подруги – неинтересные, босс – тиран, а соседи – фрики.
«Я тебя загуглил(а)»
С одной стороны, здорово показать собеседнику, что вы кое-что знаете о его интересах из информации в социальных сетях. Однако не стоит рассказывать человеку, что в курсе всех подробностей его частной жизни. В противном случае он подумает, что перед ним сталкер, который в скором времени начнет проверять его телефон, читать переписки, контролировать любые передвижения и отслеживать количество лайков на фотографиях его подруг.
«Ты же не из тех „ненормальных“, которые…?»
Например, подобную фразу употребляют, когда имеют в виду вегетарианцев, чайлдфри, представителей неформальных движений и многих других личностей. Это не только оттолкнет человека, но еще и оставит о вас негативное впечатление. На первой встрече лучше постараться быть максимально открытым и оставить свое мировоззрение при себе. Безусловно, схожие взгляды на жизнь это важно, но сразу же после знакомства лучше не вдаваться в такие детали, а общаться легко и непринужденно.