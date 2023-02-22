Фразы-убийцы, которые не стоит произносить на первом свидании

«Хочу вступить в брак с кем-то похожим на тебя»

Несмотря на то, что это может даже показаться романтичным, такая фраза при первом же свидании чревата серьезными последствиями. Зачастую подобными громкими словами бросаются люди, которые не думают о последствиях произнесенного вслух. Скорее всего, он даже сам не знает, что конкретно имел в виду. Не стоит делать поспешных выводов, а тем более навязывать собственную кандидатуру на роль жены или супруга понравившегося парня или девушки в первую же встречу.

Говорить о серьезных отношениях и замужестве на первом свидании просто бессмысленно. К столь глубоким разговорам стоит переходить, когда вы уже находитесь в более тесных и комфортных отношениях друг с другом.

«Как же меня бесит..»

Конечно, нет ничего плохого в честном выражении своих эмоций. Однако не стоит сразу же позиционировать себя как токсичного человека. Лучше постараться проследить, не слишком ли много вы жалуетесь. Общаться с нытиком и занудой крайне неприятно. Выразить негодование можно, но не нужно сразу после этого переходить к рассказу, что твои коллеги – глупые, подруги – неинтересные, босс – тиран, а соседи – фрики.

«Я тебя загуглил(а)»

С одной стороны, здорово показать собеседнику, что вы кое-что знаете о его интересах из информации в социальных сетях. Однако не стоит рассказывать человеку, что в курсе всех подробностей его частной жизни. В противном случае он подумает, что перед ним сталкер, который в скором времени начнет проверять его телефон, читать переписки, контролировать любые передвижения и отслеживать количество лайков на фотографиях его подруг.

«Ты же не из тех „ненормальных“, которые…?»